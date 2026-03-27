Нейросети помогают москвичам выбирать книги, вести бизнес и учиться
Благодаря ИИ городские сервисы становятся удобнее и безопаснее.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Григорьева
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Рекомендательные сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ) продолжают совершенствоваться и помогают москвичам выбирать книги, находить нужные товары и даже учиться. Об этом сообщается на портале mos.ru.
«Внедрение ИИ открывает новые перспективы для развития городских сервисов, помогая им становиться еще удобнее, эффективнее и безопаснее», — добавили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.
Подобные программы изучают запросы пользователей, проводят анализ их предпочтений и затем формируют предложения, которые могут быть полезными. Например, рекомендательная система сервиса «Библиотеки Москвы» подбирает читателю книги на основе его индивидуальных запросов.
Также на московском портале поставщиков ИИ помогает бизнесменам вести свое дело. В «Московской электронной школе» сервис «Цифровой учитель» создает для детей индивидуальные обучающие программы на основе школьных предметов.
Алгоритмы анализируют огромные массивы данных. Чтобы ее обрабатывать, системы используют разные методы машинного обучения. Так, кластерный анализ помогает выделять группы пользователей по интересам, а факторизация матриц находит дополнительные связи между действиями пользователей и помогает учесть все их предпочтения.
Другой метод — нейронные сети, которые учатся на тысячах примеров и предугадывают желания аудитории. На основе собранных данных сервис формирует подробный «цифровой профиль», который отражает потребности человека в каждой сфере.
Помогать развиваться сервисам помогают и сами москвичи, когда они оценивают рекомендации, заполняют профиль, добавляют товар, книгу или что-то другое в избранное. Системы отслеживают это действие, фиксируют и адаптируются. Тогда программы начинают формировать более точные рекомендации.
Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве жены и дети участников СВО бесплатно осваивают новые профессии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 23 мар
- ТОП-10 книг, которые прокачают ваш интеллект и научат думать как гений
- 23 мар
- В России промаркируют книги Ремарка, Стейнбека и Сартра
- 21 мар
- Копия реальной жизни: что ближе к реальности — фильмы или книги
- 14 мар
- Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе за 1,6 миллиона рублей
- 5 мар
- Аудио или бумажные: какие книги полезнее для детей
- 28 февр
- Умер автор книжного цикла «Песни Гипериона» и романа «Террор» Дэн Симмонс
- 11 февр
- «Я скучаю»: Тумайкина ждет экранизацию любимой книги
- 10 февр
- «Нужно меньше есть»: Марго Робби рассказала о неуместном подарке от коллеги
- 31 янв
- Пока Голливуд не испортил: какие книги экранизируют в 2026 году
- 30 янв
- История в руках: в Екатеринбурге открыли центр восстановления книг-долгожителей
60%
Нашли ошибку?