В России промаркируют книги Ремарка, Стейнбека и Сартра

Аналогичная судьба ждет и других авторов с мировым именем.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
РИА Новости: в России будут промаркированы книги авторов с мировым именем
В России введут обязательную маркировку для книг Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека и Жана-Поля Сартра из-за закона о запрете пропаганды наркотических средств. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
Согласно новым правилам, под ограничения попадают современные переводы классических произведений, изданные после 1 августа 1990 года. В частности, речь идет о романах «Гэм» и «К востоку от Эдема», а также сборнике рассказов Сартра.
Специальный отраслевой перечень был подготовлен представителями книжной индустрии для саморегулирования и предотвращения юридических рисков. Специалисты подчеркивают, что произведения этих авторов, напечатанные в советский период, не подлежат подобной процедуре. Однако новые тиражи требуют особого оформления.
Уточняется, что аналогичная судьба ждет произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками.
Для реализации норм законодательства Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило специальный порядок информирования читателей. На обложках книг, содержащих описание нарковеществ как неотъемлемую часть художественного замысла, должен появиться предупреждающий знак и текстовое пояснение.
Издания, выпущенные до осени 2025 года, разрешается дорабатывать при помощи специальных наклеек.
Важным условием является ограничение доступа к таким книгам для несовершеннолетних. Произведения с подобным контентом теперь разрешены к распространению только с возрастной плашкой 18+.
- 23 мар
- ТОП-10 книг, которые прокачают ваш интеллект и научат думать как гений
- 21 мар
- Копия реальной жизни: что ближе к реальности — фильмы или книги
- 14 мар
- Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе за 1,6 миллиона рублей
- 5 мар
- Аудио или бумажные: какие книги полезнее для детей
- 28 февр
- Умер автор книжного цикла «Песни Гипериона» и романа «Террор» Дэн Симмонс
- 11 февр
- «Я скучаю»: Тумайкина ждет экранизацию любимой книги
- 10 февр
- «Нужно меньше есть»: Марго Робби рассказала о неуместном подарке от коллеги
- 31 янв
- Пока Голливуд не испортил: какие книги экранизируют в 2026 году
- 30 янв
- История в руках: в Екатеринбурге открыли центр восстановления книг-долгожителей
- 30 янв
- В Арканзасе могут ввести самый жесткий тюремный запрет в США
