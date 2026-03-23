В России промаркируют книги Ремарка, Стейнбека и Сартра

РИА Новости: в России будут промаркированы книги авторов с мировым именем

В России введут обязательную маркировку для книг Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека и Жана-Поля Сартра из-за закона о запрете пропаганды наркотических средств. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Согласно новым правилам, под ограничения попадают современные переводы классических произведений, изданные после 1 августа 1990 года. В частности, речь идет о романах «Гэм» и «К востоку от Эдема», а также сборнике рассказов Сартра.

Специальный отраслевой перечень был подготовлен представителями книжной индустрии для саморегулирования и предотвращения юридических рисков. Специалисты подчеркивают, что произведения этих авторов, напечатанные в советский период, не подлежат подобной процедуре. Однако новые тиражи требуют особого оформления.

Уточняется, что аналогичная судьба ждет произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками.

Для реализации норм законодательства Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило специальный порядок информирования читателей. На обложках книг, содержащих описание нарковеществ как неотъемлемую часть художественного замысла, должен появиться предупреждающий знак и текстовое пояснение.

Издания, выпущенные до осени 2025 года, разрешается дорабатывать при помощи специальных наклеек.

Важным условием является ограничение доступа к таким книгам для несовершеннолетних. Произведения с подобным контентом теперь разрешены к распространению только с возрастной плашкой 18+.

