Ричард Семашков выпустил книгу «Пойдем поговорим» о судьбе русского человека

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Публицист и музыкант, известный как Рич, собрал в сборнике статьи о войне, музыке и лицемерии интеллигенции.

Журналист и рэпер Ричард Семашков выпустил книгу

Фото: Вконтакте/Ричард Семашков/id17258754

Писатель, публицист и рэп-исполнитель Ричард Семашков (Рич) представил новую книгу «Пойдем поговорим».

Как стало известно 5-tv.ru, сборник публицистики разных лет, по замыслу автора, перерастает в хронику двух десятилетий — с 2010 по 2020-е годы. На страницах книги через личный опыт «человека из народа» (рабочего заводов, танкиста, а затем журналиста и музыканта) показаны музыка, политика, война и распри интеллигенции.

Автор отказывается от либеральных «шор» и политического хайпа, наследуя интонации Василия Шукшина и Бориса Рыжего.

Среди тех, кто уже оценил книгу, — писатель Захар Прилепин, кинокритик Михаил Трофименков и журналист Евгений Вышенков.

«За творчеством Рича слежу давно и с интересом. У него есть большое достоинство: он все время развивается», — отметил Прилепин.

Трофименков добавил, что голос и ритм песен автора безошибочно узнаются даже в публицистике.

«Вдруг Рич, будто, за меня схлестнулся. И сочно так, проникновенно, едко. Все честно — если нас долго чмарить, мы можем и как конь копытом», — написал, в свою очередь, Вышенков.

В книге, по словам издателей, автор заговаривает ускользающую реальность через наследие отечественной культуры, высвечивая истины без свойственной «нечистой совести» путаницы оттенков добра и зла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ричард Семашков, известный как Рич, выпустил несколько резонансных музыкальных альбомов, включая альбом «Четыре осени».

2 апр
«Час чтения обязателен»: Саруханов заявил о важности книг для детей
27 мар
Нейросети помогают москвичам выбирать книги, вести бизнес и учиться
23 мар
ТОП-10 книг, которые прокачают ваш интеллект и научат думать как гений
23 мар
В России промаркируют книги Ремарка, Стейнбека и Сартра
21 мар
Копия реальной жизни: что ближе к реальности — фильмы или книги
14 мар
Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе за 1,6 миллиона рублей
5 мар
Аудио или бумажные: какие книги полезнее для детей
28 февр
Умер автор книжного цикла «Песни Гипериона» и романа «Террор» Дэн Симмонс
11 февр
«Я скучаю»: Тумайкина ждет экранизацию любимой книги
10 февр
«Нужно меньше есть»: Марго Робби рассказала о неуместном подарке от коллеги
+7° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.25
-0.72 89.14
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:01
Тело закрепили на корме: выживший в Охотском море Пичугин — о гибели племянника
15:49
Паутина заговора: что известно о подготовке теракта украинских спецслужб в Москве
15:49
Онколог назвал неожиданные симптомы глиобластомы как у Жанны Фриске
15:45
В Подмосковье автобус улетел в кювет и опрокинулся
15:40
Закатываешь слезы обратно: Пичугин о том, как перенес смерть брата и племянника
15:30
Весна с сюрпризом: синоптик оценил вероятность скорого выпадения снега в Москве

Сейчас читают

«Расстаюсь с теми, кто мной не дорожит»: Подкаминская необычно высказалась о своем разводе
Щедрые чаевые и обед из фастфуда: бабушка-курьер покорила Дональда Трампа
Бывший ученик школы открыл огонь и взял заложников: последние новости о нападении в Турции
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео