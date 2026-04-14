Ричард Семашков выпустил книгу «Пойдем поговорим» о судьбе русского человека
Публицист и музыкант, известный как Рич, собрал в сборнике статьи о войне, музыке и лицемерии интеллигенции.
Фото: Вконтакте/Ричард Семашков/id17258754
Писатель, публицист и рэп-исполнитель Ричард Семашков (Рич) представил новую книгу «Пойдем поговорим».
Как стало известно 5-tv.ru, сборник публицистики разных лет, по замыслу автора, перерастает в хронику двух десятилетий — с 2010 по 2020-е годы. На страницах книги через личный опыт «человека из народа» (рабочего заводов, танкиста, а затем журналиста и музыканта) показаны музыка, политика, война и распри интеллигенции.
Автор отказывается от либеральных «шор» и политического хайпа, наследуя интонации Василия Шукшина и Бориса Рыжего.
Среди тех, кто уже оценил книгу, — писатель Захар Прилепин, кинокритик Михаил Трофименков и журналист Евгений Вышенков.
«За творчеством Рича слежу давно и с интересом. У него есть большое достоинство: он все время развивается», — отметил Прилепин.
Трофименков добавил, что голос и ритм песен автора безошибочно узнаются даже в публицистике.
«Вдруг Рич, будто, за меня схлестнулся. И сочно так, проникновенно, едко. Все честно — если нас долго чмарить, мы можем и как конь копытом», — написал, в свою очередь, Вышенков.
В книге, по словам издателей, автор заговаривает ускользающую реальность через наследие отечественной культуры, высвечивая истины без свойственной «нечистой совести» путаницы оттенков добра и зла.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ричард Семашков, известный как Рич, выпустил несколько резонансных музыкальных альбомов, включая альбом «Четыре осени».
- 2 апр
- «Час чтения обязателен»: Саруханов заявил о важности книг для детей
- 27 мар
- Нейросети помогают москвичам выбирать книги, вести бизнес и учиться
- 23 мар
- ТОП-10 книг, которые прокачают ваш интеллект и научат думать как гений
- 23 мар
- В России промаркируют книги Ремарка, Стейнбека и Сартра
- 21 мар
- Копия реальной жизни: что ближе к реальности — фильмы или книги
- 14 мар
- Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе за 1,6 миллиона рублей
- 5 мар
- Аудио или бумажные: какие книги полезнее для детей
- 28 февр
- Умер автор книжного цикла «Песни Гипериона» и романа «Террор» Дэн Симмонс
- 11 февр
- «Я скучаю»: Тумайкина ждет экранизацию любимой книги
- 10 февр
- «Нужно меньше есть»: Марго Робби рассказала о неуместном подарке от коллеги
53%
