Ричард Семашков выпустил книгу «Пойдем поговорим» о судьбе русского человека

Писатель, публицист и рэп-исполнитель Ричард Семашков (Рич) представил новую книгу «Пойдем поговорим».

Как стало известно 5-tv.ru, сборник публицистики разных лет, по замыслу автора, перерастает в хронику двух десятилетий — с 2010 по 2020-е годы. На страницах книги через личный опыт «человека из народа» (рабочего заводов, танкиста, а затем журналиста и музыканта) показаны музыка, политика, война и распри интеллигенции.

Автор отказывается от либеральных «шор» и политического хайпа, наследуя интонации Василия Шукшина и Бориса Рыжего.

Среди тех, кто уже оценил книгу, — писатель Захар Прилепин, кинокритик Михаил Трофименков и журналист Евгений Вышенков.

«За творчеством Рича слежу давно и с интересом. У него есть большое достоинство: он все время развивается», — отметил Прилепин.

Трофименков добавил, что голос и ритм песен автора безошибочно узнаются даже в публицистике.

«Вдруг Рич, будто, за меня схлестнулся. И сочно так, проникновенно, едко. Все честно — если нас долго чмарить, мы можем и как конь копытом», — написал, в свою очередь, Вышенков.

В книге, по словам издателей, автор заговаривает ускользающую реальность через наследие отечественной культуры, высвечивая истины без свойственной «нечистой совести» путаницы оттенков добра и зла.

Ричард Семашков, известный как Рич, выпустил несколько резонансных музыкальных альбомов, включая альбом «Четыре осени».

