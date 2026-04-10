«Ночные волки» готовятся к мотомаршу «Дороги Победы»

К акции присоединятся участники из России, стран СНГ и Евросоюза.

«Ночные волки» готовятся отправиться в путь по «Дорогам Победы». Это традиционный мотозаезд, который проходит в преддверии 9 Мая. В этом году к акции присоединятся десятки участников из России, стран СНГ и Евросоюза.

«Порядка двух тысяч человек. Из которых порядка ста человек будут граждане Евросоюза. Это те люди, которые, несмотря на все мракобесие, которое сейчас происходит в Европе, это те люди, которые сохранили свое лицо и не развернулись к нам спиной», — отметил представитель отделения «Дороги Победы» Андрей Бобровский.

Общая протяженность маршрута — восемь тысяч километров. Акция «Дороги победы» пройдет уже в 11-й раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что в этом году акция «Бессмертный полк» в России состоится как в очном, так и в онлайн-формате. Решение о формате проведения будет приниматься в зависимости от обстановки, по решению властей в каждом из регионов. Мероприятие пройдет онлайн, если того потребуют соображения безопасности.

Тема:
День Победы 9 Мая
«Ночные волки» готовятся к мотомаршу «Дороги Победы»

