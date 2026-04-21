Весна задержится: синоптик предупредил москвичей о затяжных холодах

Диана Кулманакова

Тепло отступит под натиском арктического циклона.

Какая погода будет в конеце апреля и на майские выходные

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Синоптик Шувалов: тепла на первые майские праздники ждать не стоит

Жителей Москвы полноценное тепло ожидает только с наступлением мая. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Согласно данным эксперта, в ближайшее время столичный регион ждет лишь кратковременное улучшение погоды.

По словам синоптика, в ближайшие два дня, 21 и 22 апреля, ожидается временное улучшение погоды. Выглянет солнце, и воздух прогреется до плюс 9–11 градусов.

Однако уже в четверг, 23 апреля, к региону подойдет новый циклон, сформировавшийся над Землей Франца-Иосифа — в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Он принесет затяжные и довольно сильные осадки, а температура снова опустится.

В четверг и пятницу, 24 апреля, максимальные значения составят всего пять-семь градусов тепла. В пятницу интенсивность осадков пойдет на спад, но по-прежнему будет холодно.

Синоптик подчеркнул, что приход климатического тепла с высокой долей вероятности откладывается до конца апреля. При этом в первые майские дни существенного скачка температуры также может не произойти.

Дополнительным негативным фактором станет резкое изменение атмосферного давления. По словам Александра Шувалова, циклон спровоцирует его падение с 745 до 722 миллиметров ртутного столба всего за одни сутки.

