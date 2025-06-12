«От имени американского народа»: Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

«От имени американского народа»: Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Фото: www.globallookpress.com/Dirk Waem

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Тема:
День России

Он выразил надежду на укрепление взаимовыгодных отношений между США и РФ.

Госсекретарь США Марко Рубио поздравили россиян с Днем России. Текст поздравления был опубликован на сайте государственного департамента Соединенных Штатов.

От имени своих соотечественников американский госсекретарь обратился к россиянам с поздравлениями. Он отметил, что граждане США поддерживают стремление жителей РФ к светлому будущему.

Кроме того, Рубио подтвердил желание Штатов к конструктивному взаимодействию с Россией для достижения прочного мира на Украине.

«Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами», — написал госсекретарь США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Республики Сербской Милорад Додик поздравил россиян с Днем России. Он отметил, что этот праздник символизирует для россиян свободу, независимость и единство народа.

Также наших сограждан поздравили российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков с борта Международной космической станции. Они отметили, что испытывают чувство гордости за свою страну, ее историю и великие свершения.

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