В Дубае самое высокое здание в мире украсил российский триколор

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Так власти ОАЭ поздравили страну с государственным праздником.

Фото, видео: Kamran Jebreili/AP/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
День России

Башню «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили в цвет российского флага в честь Дня России. Здание является самым высоким в мире. Кадры события попали в социальные сети.

Власти ОАЭ поздравляют РФ гигантским триколором не в первый раз. В прошлом году 12 июня небоскреб тоже подсветили подобным образом.

Множество лидеров иностранных государств не обделили Россию вниманием в этот день. Так, президент РФ Владимир Путин получил поздравления от президентов Белоруссии Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Республики Сербской Милорада Додика. А также праздничные телеграммы были приняты от султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида, лидера КНДР Ким Чен Ына, премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Строительство башни «Бурдж-Халифа» началось в 2004 году, а закончилось в 2010 году. Ее высота составляет 828 метров. В здании есть 163 этажа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США тоже не поскупились на слова в честь праздника государственного суверенитета. Госсекретарь Штатов Марк Рубио выразил надежду на конструктивное взаимодействие с РФ.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

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