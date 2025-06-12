Заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поздравили страну с Днем России. Об этом стало известно из Telegram-канала певца.

«С Днем России!» — коротко и по делу заявил артист.

«Ура!» — заключила речь Екатерина.

В качестве подарка, автор и исполнитель песен создал новый трек «Гуляй, Россия». Впервые он прозвучит на праздничном концерте, который состоится на Красной площади. Композицию уже можно услышать на цифровых платформах.

Новое музыкальное произведение традиционно наполнено патриотизмом и любовью к Родине. SHAMAN намеренно использовал в нем главные символы России — «белые березы» и «широкие поля». Также, в трогательном тексте, певец очередной раз своей земле в любви.

Ежегодно Россия с гордостью празднует важное событие — День России, который отмечается 12 июня. Этот день является особенно знаковым, поскольку именно 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, что стало значимым моментом в развитии нашего государства.

В этот знаменательный день в Кремле проходят торжественные мероприятия, во время которых президент Российской Федерации Владимир Путин традиционно вручает государственные награды, отмечая заслуги выдающихся граждан. В столице, на Красной площади, организуются масштабные празднования, которые завершаются ярким вечерним фейерверком, собирая огромное количество зрителей.

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