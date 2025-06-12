«Место силы»: космонавты поздравили россиян с Днем России

Праздник отмечается ежегодно 12 июня.

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днем России. Об этом сообщает «Роскосмос».

«Дорогие соотечественники, <…> поздравляем вас с Днем России — праздником, который объединяет весь наш многонациональный народ. Все мы испытываем самые светлые и теплые чувства к своей стране, гордость за нее, ее историю и великие свершения», — сказал Герой России, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков.

Коллега Сергея, космонавт Алексей Зубрицкий подчеркнул, что Родина — это, в первую очередь, место силы, где человек сердцем чувствует связь с прошлым и строит будущее для своей семьи.

Кирилл Песков вспомнил годы Великой Отечественной войны, когда деды нынешних космонавтов сражались за Родину. По его словам, военнослужащие специальной военной операции (СВО) продолжают стоять на защите интересов своей страны.

День России отмечается 12 июня ежегодно. Праздник установлен в 1992 в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Этот день символизирует независимость нового государства. В 2025 году праздник выпадает на четверг, поэтому россиян ждет трехдневная рабочая неделя с длинными выходными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 8 апреля с космодрома Байконур стартовала новая экспедиция на МКС. На орбите экипаж проведет полсотни экспериментов, и дважды выйдет в открытый космос.