Более 70 тысяч человек посетили концерт ко Дню России на Красной площади

В программе мероприятия были выступления популярных артистов, патриотические номера и впечатляющее световое шоу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Более 70 тысяч человек приняли участие в праздничном концерте, приуроченном ко Дню России, который состоялся на Красной площади. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Масштабное мероприятие стало центральной частью праздничной программы в столице и собрало как жителей Москвы, так и гостей из других регионов страны. Концерт объединил выступления популярных артистов, световое шоу и патриотические номера, посвященные истории и культуре России.
«На Красной площади накануне состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России. Его посетило более 70 тысяч москвичей и гостей столицы», — сообщила Ирина Волк.
Она подчеркнула, что сотрудники полиции, Росгвардии и других служб правопорядка обеспечивали безопасность на площадке. В ходе мероприятия нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN спустился к зрителям во время концерта на Красной площади.
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