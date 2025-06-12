Более 70 тысяч человек посетили концерт ко Дню России на Красной площади

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 40 0

В программе мероприятия были выступления популярных артистов, патриотические номера и впечатляющее световое шоу.

концерт день россии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День России

Более 70 тысяч человек приняли участие в праздничном концерте, приуроченном ко Дню России, который состоялся на Красной площади. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Масштабное мероприятие стало центральной частью праздничной программы в столице и собрало как жителей Москвы, так и гостей из других регионов страны. Концерт объединил выступления популярных артистов, световое шоу и патриотические номера, посвященные истории и культуре России.

«На Красной площади накануне состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России. Его посетило более 70 тысяч москвичей и гостей столицы», — сообщила Ирина Волк.

Она подчеркнула, что сотрудники полиции, Росгвардии и других служб правопорядка обеспечивали безопасность на площадке. В ходе мероприятия нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN спустился к зрителям во время концерта на Красной площади.

Тема:
День России
12 июн
В Дубае самое высокое здание в мире украсил российский триколор
12 июн
SHAMAN и Екатерина Мизулина поздравили страну с Днем России
12 июн
«От имени американского народа»: Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
12 июн
День России 2025: история и традиции праздника
12 июн
«Место силы»: космонавты поздравили россиян с Днем России
14 июн
Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки дали концерт в Брюсселе
12 июн
Путин призвал отмечать День России как символ неразрывности пути Отечества
12 июн
Эффектно и с юмором! Легостаев порвал грелку в честь Дня России
12 июн
Путин в поздравлении патриарху Кириллу заявил о преодолении РФ любых испытаний
12 июн
Лукашенко поздравил Путина и всех граждан страны с Днем России
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:27
Игрушечная империя: как Лабубу сделали основателя Pop Mart одним из богатейших людей Китая
23:07
Цымбалюк-Романовская простила экс-жену Джигарханяна Татьяну Власову за критику
22:48
Более 70 тысяч человек посетили концерт ко Дню России на Красной площади
22:26
Рожденную и брошенную матерью в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию
22:04
В Дубае самое высокое здание в мире украсил российский триколор
21:41
«Не устаю восхищаться»: жена Басты трогательно поздравила его с годовщиной свадьбы

Сейчас читают

«Я хочу от тебя детей!»: SHAMAN спустился к зрителям во время концерта на Красной площади
Опубликованы кадры падения пассажирского самолета на жилые дома в Индии
О таком мечтала каждая: культовые платья из романтических комедий нулевых
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025