Игнор дресс-кода: как звезды нарядились на Каннский кинофестиваль
Актриса Лонгория проигнорировала дресс-код на Каннском кинофестивале
Фото, видео: www.globallookpress.com/Serge Arnal; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Больше всего внимания привлекла к себе дочка актрисы Кейт Уинслет.
Очередной звездный выход на Каннском кинофестивале. На этот раз по случаю премьеры фильма «Финикийская схема» режиссера Уэса Андерсона.
В этом году организаторы ввели жесткий дресс-код — никаких откровенных нарядов. Но некоторые гости все же требование проигнорировали.
Так, актриса Ева Лонгория выбрала светло-розовое платье в пайетках с весьма откровенным декольте. У других наряды были не такими кричащими. Карла Бруни отдала предпочтение бордовому бархату, Холли Берри выбрала для себя брючный костюм в пастельных тонах с цветочным декором.
Но больше всего внимания привлекла к себе дочка голливудской киноактрисы Кейт Уинслет. Исполнительница главной женской роли блистала среди именитых актеров в темно-зеленом платье.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Романец появилась на красной дорожке Каннского фестиваля без трусов.
- 19 мая
- Виктория Романец появилась на красной дорожке Каннского фестиваля без трусов
- 18 мая
- Купленный фестиваль: отдельный украинский кинопоказ прошел в Каннах
- 16 мая
- Голые и «хвостатые»: кто из звезд нарушил дресс-код Каннского кинофестиваля
- 16 мая
- «Я лечу впервые!» — Ташу Белую пригласили на Каннский кинофестиваль
- 14 мая
- Правила нужны, чтобы их нарушать: звезды на дорожке 78-го Каннского фестиваля
- 14 мая
- Пошлины обывателя: Де Ниро раскритиковал Трампа на Каннском кинофестивале
- 13 мая
- Во Франции стартует 78-й Каннский кинофестиваль
- 13 мая
- Стыдно, когда видно: на Каннском кинофестивале запретили «голые» платья
- 7 апр
- Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
- 17 мар
- Долго болела: умерла актриса фильма «После любви» Эмили Декенн
Читайте также
80%
Нашли ошибку?