Игнор дресс-кода: как звезды нарядились на Каннский кинофестиваль

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Актриса Лонгория проигнорировала дресс-код на Каннском кинофестивале

Фото, видео: www.globallookpress.com/Serge Arnal; 5-tv.ru

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Тема:
Международный Каннский кинофестиваль

Больше всего внимания привлекла к себе дочка актрисы Кейт Уинслет.

Очередной звездный выход на Каннском кинофестивале. На этот раз по случаю премьеры фильма «Финикийская схема» режиссера Уэса Андерсона.

В этом году организаторы ввели жесткий дресс-код — никаких откровенных нарядов. Но некоторые гости все же требование проигнорировали.

Так, актриса Ева Лонгория выбрала светло-розовое платье в пайетках с весьма откровенным декольте. У других наряды были не такими кричащими. Карла Бруни отдала предпочтение бордовому бархату, Холли Берри выбрала для себя брючный костюм в пастельных тонах с цветочным декором.

Но больше всего внимания привлекла к себе дочка голливудской киноактрисы Кейт Уинслет. Исполнительница главной женской роли блистала среди именитых актеров в темно-зеленом платье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Романец появилась на красной дорожке Каннского фестиваля без трусов.

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