Голые и «хвостатые»: кто из звезд нарушил дресс-код Каннского кинофестиваля
На прошедшем в Каннах кинофестивале впервые за десять лет ввели дресс-код, однако звезды мало прислушались к требованиям организаторов
Фото: legion-media
Каннский кинофестиваль всегда привлекает к себе много внимания из-за необычных и ярких нарядов звезд. Однако впервые с 2015 года организаторы решили ввести дресс-код.
В этом году под запрет попали «голые» платья и образы с длинным шлейфом. Мужчинам же рекомендовали прийти в классических костюмах черных или синих оттенков. При этом дресс-код приняли всего за сутки до проведения кинофестиваля, потому большинство звезд решили не отказываться от заранее подготовленных нарядов и пренебречь требованиями организаторов.
Десять лет назад от женщин потребовали не выходить на ковровую дорожку в обуви без каблука или шпильки. Тогда акцию протеста устроили актрисы Кристен Стюарт и Джулия Робертс, скинув неудобные туфли и пройдясь по лестнице босиком.
Голые и «хвостатые»: кто из звезд нарушил дресс-код Каннского кинофестиваля
Наряд Евы Лонгории такой же яркий и смелый, как и ее героиня в «Отчаянных домохозяйках». Однако откровенному декольте актриса решила предпочесть роскошный шлейф переливающегося как чешуя на хвосте русалки платья.
legion-media/Splash News
Немецкая модель и блогер Кэролайн Даур проявила смелость дважды: оголила плечи и не постеснялась роскошного белоснежного шлейф. Учитывая, что она давала уроки выживания на любой неделе моды, то и под градом претензий организаторов Даур точно выстоит, не дрогнув.
legion-media/Splash News
Разве могла Хайди Клум отказаться от платья Elie Saab в пользу внезапной прихоти организаторов? Вот и мы думаем, что нет. Образ у Клум яркий и сочный. И — самый удачный за последние годы.
legion-media/Splash News
Израильская телеведущая, продюсер, модель и актриса Хофит Голан тоже не побоялась нарушить сразу оба запрета. Только посмотрите на эту полупрозрачную роскошь! Да и накидка и шлейф, честно говоря, не вызывают ничего, кроме восторга.
legion-media/Splash News
Французская модель Хлоя Лекаре хоть и отказалась от длинного шлейфа, но явно решила отыграться с помощью невероятно объемной накидки. Да и открытость платья как бы намекает: она выбирает бунт!
legion-media/Splash News
Французская актриса Пом Клементьефф явно решила отдать дань любимым оттенкам фиолетового. Учитывая, что по тхэквондо у Клементьефф именно фиолетовый пояс — гнева организаторов из-за голых плеч и глубокого декольте с такими навыками бояться бессмысленно.
legion-media/Backgrid UK
Сетевая знаменитость Алия Роза своим костюмом, кажется, решила отдать дань своей способности подобно воде проскальзывать куда угодно. Или же она просто воображает себя русалочкой, которой тоже не страшны никакие запреты?
legion-media/Splash News
Бразильская модель Лума Гроте, кажется, частично учла пожелания организаторов. По крайней мере в ее случае оголенные плечи и спина выглядят почти невинно.
legion-media/Splash News
Для 78-го Каннского кинофестиваля английская актриса и певица Ханна Уоддингем решила выбрать неожиданно скромный для себя образ нейтрального цвета. Но бунтарскую душу не скрыть — потому Уоддингем смело нарушила оба запрета организаторов.
legion-media/Splash News
Актриса Ариана Гринблатт после провала «Бордерлендса» явно решила, что самое страшное в ее жизни позади. Что ей гнев организаторов после номинации фильма на пять премий «Золотая малина» по классу худшего? Потому — и шлейф, и обнаженка. А там будь, что будет!
legion-media/Splash News
Французская телеведущая Капуцин Анав снова демонстрирует наличие изысканного вкуса: не зря же она некогда выбрала для отношений сына Ален Делона. Потому образ хоть и сексуальный, но все важное — прикрыто. Конечно, от претензий ее это вряд ли избавит.
legion-media/Splash News
Муж Хайди Клум музыкант Том Каулитц предпочел с пиететом отнестись к требованиям организаторов — несмотря на свое бунтарское прошлое в Tokio Hotel. Зато его супруга решила не стесняться — вот вам и шлейф, и глубокое декольте, почти выходящее за рамки приличий.
legion-media/Splash News
Американская киноактриса Бланка Бланко для Каннов выбрала поразительный образ — и поразительно смелый. Впрочем, такой необычный наряд вполне в ее стиле. И с декольте до пупка Бланко на людях появилась далеко не впервые.
legion-media/Splash News
Бразильская супермодель Изабели Фонтана кажется, решила продемонстрировать всем не только свои бесконечно длинные ноги, но и белье. После такого уже сложно удивиться шлейфу!
legion-media/Capital Pictures
Квентин Тарантино все же предпочел последовать дресс-коду, а его супруга Даниэла Пик выбрала быть счастливой в своем полупрозрачном платье — а супруг прикрывал ее от зорких организаторов.
legion-media/Splash News
Другие гости кинофестиваля тоже пренебрегли неожиданным дресс-кодом. Понять их можно, ведь наряды зачастую готовятся за недели до самого мероприятия. Потому организаторы были вынуждены смириться, а у нас выдалась очередная возможность полюбоваться на красоту.
legion-media/Splash News
- 16 мая
- «Я лечу впервые!» — Ташу Белую пригласили на Каннский кинофестиваль
- 14 мая
- Правила нужны, чтобы их нарушать: звезды на дорожке 78-го Каннского фестиваля
- 14 мая
- Пошлины обывателя: Де Ниро раскритиковал Трампа на Каннском кинофестивале
- 13 мая
- Во Франции стартует 78-й Каннский кинофестиваль
- 13 мая
- Стыдно, когда видно: на Каннском кинофестивале запретили «голые» платья
- 7 апр
- Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
- 17 мар
- Долго болела: умерла актриса фильма «После любви» Эмили Декенн
- 26 мая
- «Большая удача»: фильм с российскими актерами получил главный приз в Каннах
- 24 мая
- Белла Хадид сделала комплимент Виктории Боне на Каннском фестивале
- 21 мая
- Оголила интимное: Лонгория оконфузилась на Каннском фестивале
Читайте также
80%
Нашли ошибку?