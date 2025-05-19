Виктория Романец появилась на красной дорожке Каннского фестиваля без трусов
Блогер Романец появилась на красной дорожке Каннского фестиваля без трусов
Фото, видео: Instagram*/romanets_official; 5-tv.ru
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На мероприятии звезда появилась в облегающем платье.
Блогер и экс-участница телепередачи «Дом-2» Виктория Романец появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля без нижнего белья. Об этом звезда посчитала должным известить своих подписчиков в соцсетях.
«Я должна вам признаться. Я сейчас буду выходить на красную дорожку без трусов», — сообщила Романец.
Блогер явилась на мероприятие в полупрозрачном облегающем платье, расшитом сверкающими украшениями.
Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Виктория Романец сводит тату с именем бывшего. Судя по эмоциям Романец на записи, процесс этот не очень приятный и довольно болезненный. Знаменитость решила избавиться сразу от нескольких рисунков на теле. Некоторые из них были набиты больше десяти лет назад.
Однако в список на сведение попали и относительно свежие тату. Около двух лет назад Виктория начала встречаться с молодым человеком из Европы по имени Дарио. Подробности этих отношений Романец не раскрывала. Поэтому поклонники знаменитости не знают, когда этот роман завершился. Но тату в честь своего возлюбленного она набить успела. Теперь вот сводит.
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