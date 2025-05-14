Правила нужны, чтобы их нарушать: звезды на дорожке 78-го Каннского фестиваля

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София Бабина
София Бабина 56 0

Звезды на открытии кинофестиваля постарались одеться чуть скромнее

Правила нужны, чтобы их нарушать: звезды на дорожке 78-го Каннского фестиваля

Фото: Getty Images Plus/Pascal Le Segretain

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль

В 2025 году Каннский кинофестиваль впервые за свою историю запретил звездам появляться в «голых» образах, с большими шлейфами или другими объемными атрибутами, мешающими передвижению гостей в зале. Преграждать проход по красной ковровой дорожке, конечно, нехорошо, но еще хуже преграждать путь знаменитостям к самовыражению! Собственно, по этой причине не все изучили правила внимательно.

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Правила нужны, чтобы их нарушать: звезды на дорожке 78-го Каннского фестиваля

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Актриса и супермодель Хайди Клум очень внимательно ознакомилась с запретом на объемные наряды со шлейфом, поэтому надела объемный наряд со шлейфом. Она выбрала быть счастливой!

Фото: legion-media/Boesl

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Роберт Де Ниро продефилировал со своей девушкой в лаконичных нарядах. Актер особо и не думал об образе — из-за получения Пальмовой ветви он точно будет в центре внимания. А Тиффани Чен вообще инструктор боевых искусств — постоять за себя сможет.

Фото: legion-media/Boesl

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Модель Белла Хадид всегда использовала Канны для демонстрации смелых и открытых образов, поэтому наряд по строгим правилам 78-го фестиваля — траур по былой «голой» роскоши. Ну хоть одну ногу показать дали!

Фото: legion-media/Backgrid UK

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Раньше российская модель Ирина Шейк предпочитала «экономить» на расходниках — ее фестивальными нарядами были лента ткани, трусы, а однажды и целая сетка. В 2025 накопленные сбережения окупились роскошным платьем принцессы.

Фото: legion-media/Mickael Chavet/ZUMA/SplashNews

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Испанская актриса Росси Де Пальма, как и Шейк, видимо, не привыкла настолько «утепляться». В вынужденном скромном и закрытом платье Saint Laurent ей так жарко, что пришлось взять веер.

Фото: legion-media/JEP Celebrity Photos

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Инфлюенсер Алия Роза позаботилась об идейной составляющей образа — знаменитость выбрала платье, символизирующее единство разных национальностей и этнических групп. Наряд сшит и расписан вручную — немного в духе самодеятельности, но лук выигрывает за счет посыла мира во всем мире.

Фото: legion-media/Rocco Spaziani

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Актриса Ван Цянь нарядилась в костюм облачка! Сливочного цвета платье так роскошно, что ни в коем случае не будет препятствовать передвижению гостей — они сами остановятся перед такой красотой!

Фото: legion-media/SplashNews.Com

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Фарханы Боди настроена идти только вперед хотя бы потому, что обзор периферии ограничивает воротник. Ярко, стильно и почти по правилам — опять шлейф подвел!

Фото: legion-media/Mickael Chavet/ZUMA/SplashNews

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Британская актриса Эрин Келлиман соблюла все тонкости дресс-кода: никакой наготы и шлейфов, но узконосые ботинки фигуристки, перья и косички на лбу… Почему?

Фото: legion-media/BACKGRID

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Актриса Хэлли Берри в 2025 году входит в состав членов жюри, поэтому не может себе позволить нарушать правила. А вот костюм Битлджуса — запросто!

Фото: legion-media/Splash News

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Да-да, дискошар тоже можно сделать приталенным и сексуальным, если ты актриса Ева Лонгория на красной дорожке в Каннах.

Фото: legion-media/Doug Peters

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Нарядилась по дресс-коду и российская модель Лена Ленина. И продемонстрировала бы свой образ, если бы не этот жестокий, вечно непунктуальный общественный транспорт. И эти собаки, съедающие домашнее задание, эти не звонящие вовремя будильники… Короче, Ленина опоздала.

Фото: Instagram*/ lenaleninaofficial

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль
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