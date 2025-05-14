Правила нужны, чтобы их нарушать: звезды на дорожке 78-го Каннского фестиваля

В 2025 году Каннский кинофестиваль впервые за свою историю запретил звездам появляться в «голых» образах, с большими шлейфами или другими объемными атрибутами, мешающими передвижению гостей в зале. Преграждать проход по красной ковровой дорожке, конечно, нехорошо, но еще хуже преграждать путь знаменитостям к самовыражению! Собственно, по этой причине не все изучили правила внимательно.

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