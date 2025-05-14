Правила нужны, чтобы их нарушать: звезды на дорожке 78-го Каннского фестиваля
Звезды на открытии кинофестиваля постарались одеться чуть скромнее
Фото: Getty Images Plus/Pascal Le Segretain
В 2025 году Каннский кинофестиваль впервые за свою историю запретил звездам появляться в «голых» образах, с большими шлейфами или другими объемными атрибутами, мешающими передвижению гостей в зале. Преграждать проход по красной ковровой дорожке, конечно, нехорошо, но еще хуже преграждать путь знаменитостям к самовыражению! Собственно, по этой причине не все изучили правила внимательно.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
Правила нужны, чтобы их нарушать: звезды на дорожке 78-го Каннского фестиваля
Актриса и супермодель Хайди Клум очень внимательно ознакомилась с запретом на объемные наряды со шлейфом, поэтому надела объемный наряд со шлейфом. Она выбрала быть счастливой!
Фото: legion-media/Boesl
Роберт Де Ниро продефилировал со своей девушкой в лаконичных нарядах. Актер особо и не думал об образе — из-за получения Пальмовой ветви он точно будет в центре внимания. А Тиффани Чен вообще инструктор боевых искусств — постоять за себя сможет.
Фото: legion-media/Boesl
Модель Белла Хадид всегда использовала Канны для демонстрации смелых и открытых образов, поэтому наряд по строгим правилам 78-го фестиваля — траур по былой «голой» роскоши. Ну хоть одну ногу показать дали!
Фото: legion-media/Backgrid UK
Раньше российская модель Ирина Шейк предпочитала «экономить» на расходниках — ее фестивальными нарядами были лента ткани, трусы, а однажды и целая сетка. В 2025 накопленные сбережения окупились роскошным платьем принцессы.
Фото: legion-media/Mickael Chavet/ZUMA/SplashNews
Испанская актриса Росси Де Пальма, как и Шейк, видимо, не привыкла настолько «утепляться». В вынужденном скромном и закрытом платье Saint Laurent ей так жарко, что пришлось взять веер.
Фото: legion-media/JEP Celebrity Photos
Инфлюенсер Алия Роза позаботилась об идейной составляющей образа — знаменитость выбрала платье, символизирующее единство разных национальностей и этнических групп. Наряд сшит и расписан вручную — немного в духе самодеятельности, но лук выигрывает за счет посыла мира во всем мире.
Фото: legion-media/Rocco Spaziani
Актриса Ван Цянь нарядилась в костюм облачка! Сливочного цвета платье так роскошно, что ни в коем случае не будет препятствовать передвижению гостей — они сами остановятся перед такой красотой!
Фото: legion-media/SplashNews.Com
Фарханы Боди настроена идти только вперед хотя бы потому, что обзор периферии ограничивает воротник. Ярко, стильно и почти по правилам — опять шлейф подвел!
Фото: legion-media/Mickael Chavet/ZUMA/SplashNews
Британская актриса Эрин Келлиман соблюла все тонкости дресс-кода: никакой наготы и шлейфов, но узконосые ботинки фигуристки, перья и косички на лбу… Почему?
Фото: legion-media/BACKGRID
Актриса Хэлли Берри в 2025 году входит в состав членов жюри, поэтому не может себе позволить нарушать правила. А вот костюм Битлджуса — запросто!
Фото: legion-media/Splash News
Да-да, дискошар тоже можно сделать приталенным и сексуальным, если ты актриса Ева Лонгория на красной дорожке в Каннах.
Фото: legion-media/Doug Peters
Нарядилась по дресс-коду и российская модель Лена Ленина. И продемонстрировала бы свой образ, если бы не этот жестокий, вечно непунктуальный общественный транспорт. И эти собаки, съедающие домашнее задание, эти не звонящие вовремя будильники… Короче, Ленина опоздала.
Фото: Instagram*/ lenaleninaofficial
- 14 мая
- Пошлины обывателя: Де Ниро раскритиковал Трампа на Каннском кинофестивале
- 13 мая
- Во Франции стартует 78-й Каннский кинофестиваль
- 13 мая
- Стыдно, когда видно: на Каннском кинофестивале запретили «голые» платья
- 7 апр
- Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
- 17 мар
- Долго болела: умерла актриса фильма «После любви» Эмили Декенн
- 26 мая
- «Большая удача»: фильм с российскими актерами получил главный приз в Каннах
- 24 мая
- Белла Хадид сделала комплимент Виктории Боне на Каннском фестивале
- 21 мая
- Оголила интимное: Лонгория оконфузилась на Каннском фестивале
- 15 мая
- Канны-2024: как на Лазурном берегу стартовал международный кинофестиваль
- 4 мая
- «Со мной — цена в два раза больше»: Боня продает свои услуги на Каннском фестивале
Читайте также
80%
Нашли ошибку?