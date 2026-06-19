Стобалльников стало больше: в России завершается основной период сдачи ЕГЭ
Школьники сдают информатику и устную часть по иностранным языкам.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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В России завершается основной период сдачи ЕГЭ
Основной период сдачи ЕГЭ завершается сегодня. Выпускники сдают информатику и устную часть экзамена по иностранным языкам. В Минпросвещения уже подводят промежуточные итоги. Статистика — положительная.
Только стобалльников по истории в этом году в полтора раза больше, чем в предыдущем. Выросли показатели и по химии. Всего же школьников, которые получили максимальные баллы, уже свыше пяти тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что провал на ЕГЭ — не конец пути, а поворот, требующий четкого плана. В 2026 году пересдачи по обязательным предметам (русский и математика) для получения аттестата пройдут в резервные дни с 22 по 25 июня и осенью (4 и 8 сентября). При пересдаче аннулируется первая попытка.
Без аттестата возможны варианты: армия (с правом льготного поступления), год подготовки и пересдача как выпускник прошлых лет, профессиональное обучение. Альтернативные пути: колледжи и техникумы (поступление по среднему баллу аттестата), поступление без ЕГЭ (для выпускников колледжей, победителей олимпиад), целевое обучение и вузы с низкими баллами.
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