В Рособрнадзоре заявили о росте средних баллов ЕГЭ по итогам первых экзаменов

В ведомстве добавили, что выпускники сдали экзамены хорошо.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Средние баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по результатам первых сданных предметов основного периода выросли. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Все предметы у нас в средних баллах немного подросли», — сказал руководитель ведомства.
Он также отметил, что опасения о возможном падении баллов по итогам экзаменов не подтвердились.
«Выпускники сдали экзамены хорошо», — добавил Музаев.
Основной период ЕГЭ в этом году стартовал 1 июня. Выпускники в этот день сдавали один из дополнительных предметов — химию, литературу и историю. Сроки сдачи продлятся до 19 июня, также предусмотрены резервные дни 22–25 июня.
Ранее 5-tv.ru писал об активизации аферистов во время периода ЕГЭ — мошенники распространяют ссылки на фейковые порталы проверки результатов экзаменов и обещают «повысить» баллы, чтобы потом завладеть персональными данными или деньгами школьников и их родителей.
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