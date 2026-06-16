В Рособрнадзоре заявили о росте средних баллов ЕГЭ по итогам первых экзаменов

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 32 0

В ведомстве добавили, что выпускники сдали экзамены хорошо.

Музаев о средних баллах ЕГЭ по итогам основного периода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Тема:
ЕГЭ

Средние баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по результатам первых сданных предметов основного периода выросли. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Все предметы у нас в средних баллах немного подросли», — сказал руководитель ведомства.

Он также отметил, что опасения о возможном падении баллов по итогам экзаменов не подтвердились.

«Выпускники сдали экзамены хорошо», — добавил Музаев.

Основной период ЕГЭ в этом году стартовал 1 июня. Выпускники в этот день сдавали один из дополнительных предметов — химию, литературу и историю. Сроки сдачи продлятся до 19 июня, также предусмотрены резервные дни 22–25 июня.

Ранее 5-tv.ru писал об активизации аферистов во время периода ЕГЭ — мошенники распространяют ссылки на фейковые порталы проверки результатов экзаменов и обещают «повысить» баллы, чтобы потом завладеть персональными данными или деньгами школьников и их родителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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