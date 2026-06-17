Средний балл по русскому языку подрос: стали известны результаты ЕГЭ-2026

Озвучены результаты ЕГЭ-2026 по русскому языку

Рособрнадзор сообщил предварительные итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года по нескольким предметам. В ведомстве, в частности, отметили рост среднего балла по русскому языку.

В основной день этот обязательный экзамен сдавали почти 662 тысячи участников. Средний результат по русскому языку составил 63,06 балла. При этом около 376 тысяч выпускников получили 61 балл и выше. Это на 56 тысяч человек больше, чем годом ранее.

В Рособрнадзоре также уточнили, что доля участников, не преодолевших минимальные пороги, почти не изменилась. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, не набрали 1,2% сдававших. Порог в 36 баллов, который нужен для поступления в вуз, не преодолели 3,2% участников.

Русский язык остается обязательным экзаменом для всех выпускников. Стали известны и результаты по другим предметам. Средний балл по литературе в 2026 году составил 63,49. Для сравнения: в 2025 году он был 61,87. Этот экзамен сдавали почти 18 тысяч человек.

По истории средний результат составил 57,85 балла. В экзамене приняли участие более 37 тысяч выпускников. Химию в этом году выбрали свыше 45 тысяч человек. Средний балл по этому предмету достиг 58,69.

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