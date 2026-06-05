Он даже усомнился, что глава киевского режима самостоятельно писал шутки для КВН.
Фото: www.globallookpress.com/Stefano Costantino
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Помощник президента РФ Мединский: письмо Зеленского написано слабым языком
Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского написано литературно слабым языком. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.
«Я хотел бы сказать, что с литературной точки зрения те шутки, которые писали для криворожской команды КВН нанятые авторы, видимо, он их только озвучивал. Очень литературно слабый текст», — сказал Мединский.
Помощник главы государства прочитал послание, но при этом решил оставить его без других комментариев.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что не видит смысла во встрече с главой Украины. Он отметил, что Россия нуждается в долгосрочных договоренностях, а не краткосрочных решениях.
Путин также напомнил о Минских соглашениях и отметил, что российская сторона участвовала в их согласовании, однако позднее, по его словам, выяснилось, что эти договоренности использовались для других целей.
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