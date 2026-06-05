В Кремле заявили о попытках руководства Армении поставить страну на перепутье

Песков: власти Армении пытаются искусственно поставить республику на перепутье

Нынешнее руководство Армении искусственно ставит страну перед выбором между Европой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам официального представителя Кремля, позиция Еревана по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Москве хорошо известна. Песков отметил, что Армения уже долгое время фактически не участвует в работе ОДКБ.

Также он заявил, что власти республики пытаются представить ситуацию как выбор между европейским направлением и участием в ЕАЭС. При этом сотрудничество с Евразийским экономическим союзом для Армении более выгодно.

«Мы убеждены в том, что если класть на чашу весов ориентацию на ЕАЭС, то ЕАЭС для Армении перевешивает. Это выгодно для армян. Это выгодно, потому что они больше денег зарабатывают на ЕАЭС. Лучшее будущее с ЕАЭС», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что с ЕАЭС Армения развивается быстрее, а европейское направление не даст стране такого результата. В то же время он отметил, что окончательное решение должен принимать армянский народ.

Также Песков напомнил позицию президента России Владимира Путина, согласно которой для России хорошо то, что хорошо для Армении. Он добавил, что в России проживает армян больше, чем в самой республике.

«Конечно, власти будут свое продавливать, но будем надеяться, что простые граждане Армении как-то… Тем более они пойдут на выборы. Это их выбор», — заявил представитель Кремля.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и зарубежных делегаций. На площадке обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые модели развития.

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