За ночь силы ПВО сбили 200 украинских беспилотников, летевших на Москву

Большая часть дронов нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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С вечера 15 июля до 9:00 16 июля в направлении Московского региона летело более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Десять вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — уточнил градоначальник.
Ранее стало известно, что за утро средства ПВО России перехватили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву. Глава города также уточнил, что на месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб.
Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции. О ней президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами, атакуя мирные населенные пункты и гражданское население.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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