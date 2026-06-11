Головные муки: когда ударят новые магнитные бури в июне 2026

Специалист предупредила, что даже четырехбалльные колебания опасны для ослабленных людей.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Кардиолог Орлова: от магнитных бурь в первую очередь страдают гипертоники
Магнитосфера Земли 12 июня перейдет в возбужденное состояние, достигнув уровня в четыре балла по шкале геомагнитной активности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а врач-кардиолог Марина Орлова в беседе с URA.RU объяснила, как пережить этот период без потерь.
По данным ученых, к середине месяца мощных магнитных бурь не предвидится — облака плазмы от трех вспышек начала июня так и не слились в один убийственный поток. Пик возмущений уже пройден 6 июня, когда уровень бури едва дотянул до G2.3. Сейчас остаточные колебания затухают, и до конца июня магнитосфера будет лишь изредка напоминать о себе — легкие всплески ожидаются также 14–15 и 22–25 июня.
Однако даже умеренная активизация геомагнитного фона способна ударить по самочувствию.
«Здоровые люди, как правило, не ощущают этих колебаний. Но если человек ослаблен — не выспался, недавно переболел или находится в хроническом стрессе, — даже небольшие изменения становятся для него серьезной нагрузкой», — пояснила Орлова.
Кардиолог предупредила — в первую очередь страдают гипертоники и пациенты с ишемией — сгущение крови и сосудистые спазмы резко повышают риск тромбозов.
«Для пациента с коронарным атеросклерозом резкий спазм артерий на фоне вязкой крови приводит к полной закупорке тромбом. А для гипертоника резкий подъем давления может закончиться разрывом сосуда или ишемическим инсультом», — добавила она.
В зоне особого риска также люди с аритмией, атеросклерозом сосудов мозга и пожилые. Статистика подтверждает — в течение одного-трех дней после начала бури смертность и число госпитализаций вырастают на 10–20%.
Чтобы минимизировать риски, врач советует не паниковать, а воспринимать неблагоприятный прогноз как повод быть к себе внимательнее — не пропускать прием назначенных лекарств, отказаться от кофе и силовых тренировок, пить больше воды и избегать конфликтов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему «штормит» при смене погоды и что с этим делать.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 10 июн
- Затишье после бури: чего ждать метеозависимым 10 июня
- 8 июн
- Земля под ударом: 9 июня планету накроет мощная магнитная буря
- 4 июн
- Красный или зеленый уровень: когда будет следующая магнитная буря
- 30 мая
- Спокойствие сменится тревогой: геомагнитный прогноз на 30 мая
- 27 мая
- Все стихнет и успокоится? Геомагнитный прогноз на 27 мая
- 21 мая
- Космическая «отмена»: геомагнитный прогноз на 21 мая
- 18 мая
- Неспокойное утро: прогноз магнитных бурь на 19 мая
- 15 мая
- На грани шторма: сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю 15 мая
- 14 мая
- Магнитная буря отступила? Геомагнитный прогноз на 14 мая
- 12 мая
- Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
Читайте также
64%
Нашли ошибку?