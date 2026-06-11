Головные муки: когда ударят новые магнитные бури в июне 2026

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 93 0

Специалист предупредила, что даже четырехбалльные колебания опасны для ослабленных людей.

Магнитная буря 12 июня 2026: прогноз

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Магнитные бури Погода

Кардиолог Орлова: от магнитных бурь в первую очередь страдают гипертоники

Магнитосфера Земли 12 июня перейдет в возбужденное состояние, достигнув уровня в четыре балла по шкале геомагнитной активности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а врач-кардиолог Марина Орлова в беседе с URA.RU объяснила, как пережить этот период без потерь.

По данным ученых, к середине месяца мощных магнитных бурь не предвидится — облака плазмы от трех вспышек начала июня так и не слились в один убийственный поток. Пик возмущений уже пройден 6 июня, когда уровень бури едва дотянул до G2.3. Сейчас остаточные колебания затухают, и до конца июня магнитосфера будет лишь изредка напоминать о себе — легкие всплески ожидаются также 14–15 и 22–25 июня.

Однако даже умеренная активизация геомагнитного фона способна ударить по самочувствию.

«Здоровые люди, как правило, не ощущают этих колебаний. Но если человек ослаблен — не выспался, недавно переболел или находится в хроническом стрессе, — даже небольшие изменения становятся для него серьезной нагрузкой», — пояснила Орлова.

Кардиолог предупредила — в первую очередь страдают гипертоники и пациенты с ишемией — сгущение крови и сосудистые спазмы резко повышают риск тромбозов.

«Для пациента с коронарным атеросклерозом резкий спазм артерий на фоне вязкой крови приводит к полной закупорке тромбом. А для гипертоника резкий подъем давления может закончиться разрывом сосуда или ишемическим инсультом», — добавила она.

В зоне особого риска также люди с аритмией, атеросклерозом сосудов мозга и пожилые. Статистика подтверждает — в течение одного-трех дней после начала бури смертность и число госпитализаций вырастают на 10–20%.

Чтобы минимизировать риски, врач советует не паниковать, а воспринимать неблагоприятный прогноз как повод быть к себе внимательнее — не пропускать прием назначенных лекарств, отказаться от кофе и силовых тренировок, пить больше воды и избегать конфликтов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему «штормит» при смене погоды и что с этим делать.

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Тема:
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