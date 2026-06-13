Константинов: Зеленский не стал оспаривать национализацию квартиры в Крыму

Глава киевского режима Владимир Зеленский не стал оспаривать решение о национализации квартиры в Крыму. В результате чего его жилплощадь ушла с молотка. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, у Зеленского была квартира площадью почти 120 квадратных метров в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. Три года назад, в мае 2023-го, власти республики приняли решение о национализации этой жилплощади. После чего ее продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей.

Зеленский и его Елена никак не отреагировали на ситуацию. Константинов отметил, что никто из них не обращался в суд с требованием оспорить решение о национализации.

«В отношении бывшей квартиры Зеленского судебные разбирательства отсутствуют», — уточнил Константинов.

С осени 2022 года власти Крыма проводят масштабную работу по национализации активов лиц, которые имеют непосредственное отношение к киевскому режиму. Вырученные от продажи объектов средства идут на строительство необходимой для города инфраструктуры, а также на помощь российским бойцам, находящимся на СВО.

Ранее Владимир Константинов также раскрыл реальное состояние Владимира Зеленского. По инсайдерской информации, на зарубежных счетах главы киевского режима находится примерно пять миллиардов долларов — свыше 368 миллиардов рублей.

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