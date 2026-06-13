«Хозяину носика без малого 60»: Кушанашвили высмеял ринопластику Киркорова

Кушанашвили заявил, что Киркоров слишком позно сделал ринопластику

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили высмеял ринопластику народного артиста России Филиппа Киркорова. Он заявил, что певец чересчур поздно решился на такие глобальные перемены во внешности. Отдельное внимание Отар акцентировал на возрасте исполнителя и резко прокомментировал его новый образ. Своим мнением он поделился в соцсети.

На днях Киркоров признался, что перенес пластическую операцию и изменил форму носа. Кушанашвили в свою очередь заявил, что не понимает, зачем артисту понадобилось такое вмешательство.

«Хозяину вздернутого носика уже без малого 60. Человек, которого любят миллионы, и ведет себя как прокаженный, как больной, как зараженный чумой, переделывает нос в 60 лет, за шаг до переступления порога вечности», — выразил недоумение Отар.

По его мнению, Киркоров слишком уверенно рассказывал о собственной значимости и поддержке публики. Журналист вспомнил, как после скандала с вечеринкой певец сначала оправдывался, а позднее заявил, что его не получится «отменить».

«Помните, сначала водолазка, «я не в ту дверь вошел», потом набрался смелости, где-то побывал, с кем-то побывал и говорит: «Да меня народ не даст в обиду, меня не отменить», — начал Кушанашвили.

По словам Кушанашвили, даже люди с мировым признанием могут сохранять трезвое отношение к своей славе и не создавать вокруг себя миф о вечной любви публики.

Кушанашвили добавил, что когда-то был близко знаком с Киркоровым и тепло относился к нему. Однако, по словам журналиста, в последние годы он не понимает ряд поступков певца и его публичное поведение.

«Когда я с ним дружил. <…> То, что с ним происходит последние годы, я не понимаю», — поделился публицист.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, пластический хирург Сергей Свиридов предположил, что Киркоров мог потратить на коррекцию лица до полутора миллиона рублей. Специалист обратил внимание, что самые заметные изменения коснулись носа артиста. По его оценке, он стал уже, аккуратнее и визуально короче.

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