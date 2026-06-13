ФИФА заставила сборную Египта поменять игровую форму перед чемпионатом мира

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) потребовала, чтобы сборная Египта изменила дизайн игровой формы перед стартом чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщило издание Daily Sports и спортивный журналист Майки Джуниор на своей странице в социальных сетях.

Основной претензией стали семь звезд, расположенных над логотипом национальной команды. Эти элементы символизируют рекордные семь побед египтян в Кубке африканских наций. Однако согласно правилам ФИФА, звезды на форме разрешены только тем сборным, которые становились триумфаторами именно чемпионатов мира.

Помимо этого, ФИФА настаивает на замене золотого цвета, который используется для нанесения имен и номеров футболистов.

Сборная Египта начнет свое выступление в рамках чемпионата мира 2026 матчем против Бельгии, который состоится уже 15 июня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что флаг России вывесили среди государственных символов других стран на стадионе «Ацтека» в Мехико перед матчем открытия чемпионата мира по футболу 2026. Однако Россия не участвует в турнире из-за отстранения от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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