Около половины месячной нормы осадков выпало в Москве

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 16 0

Сверхинтенсивные осадки продолжаются в столичном регионе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Городское хозяйство Москвы: почти 50% месячной нормы осадков выпало в столице

Около 50% месячной нормы осадков выпало в Москве. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства столицы.

«Почти 50% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в СЗАО, ВАО, ЗелАО, САО и СВАО», — уточняется в сообщении.

В городе продолжаются сверхинтенсивные осадки, кадры показывает 5-tv.ru.

В городском хозяйстве отмечают, что основной объем воды уходит в ливневую сеть. При этом бригады «Мосводостока» оперативно открывают водоприемные решетки, при необходимости используя и откачивающую технику.

Ранее над Челябинской областью пронесся мощный смерч. Огромную воронку в небе заметили 12 июня в городе Верхнеуральск. На кадрах видно, как вихрь опускается к земле, а затем внезапно поднимается обратно. По данным метеорологов, в регионе сохраняется нестабильная погода — на выходных ожидаются ливни, грозы и даже град.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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