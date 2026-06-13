Около половины месячной нормы осадков выпало в Москве

Сверхинтенсивные осадки продолжаются в столичном регионе.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Городское хозяйство Москвы: почти 50% месячной нормы осадков выпало в столице
Около 50% месячной нормы осадков выпало в Москве. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства столицы.
«Почти 50% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в СЗАО, ВАО, ЗелАО, САО и СВАО», — уточняется в сообщении.
В городе продолжаются сверхинтенсивные осадки, кадры показывает 5-tv.ru.
В городском хозяйстве отмечают, что основной объем воды уходит в ливневую сеть. При этом бригады «Мосводостока» оперативно открывают водоприемные решетки, при необходимости используя и откачивающую технику.
Ранее над Челябинской областью пронесся мощный смерч. Огромную воронку в небе заметили 12 июня в городе Верхнеуральск. На кадрах видно, как вихрь опускается к земле, а затем внезапно поднимается обратно. По данным метеорологов, в регионе сохраняется нестабильная погода — на выходных ожидаются ливни, грозы и даже град.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 13 июн
- До половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие дни
- 13 июн
- Жара в Москве уходит: последние +30 и грозы перед резким похолоданием
- 12 июн
- Борьба без кондиционера: врач рассказала о главных правилах защиты от жары
- 12 июн
- Москву накроет гроза: жителей предупредили об опасной погоде
- 11 июн
- Пекло или грозы? Какая погода ждет Москву на длинных выходных
- 11 июн
- Головные муки: когда ударят новые магнитные бури в июне 2026
- 10 июн
- Аномальное пекло: когда спадет жара в Москве и регионе
- 9 июн
- Градус повышается: температура воздуха в Москве подскочит до плюс 33 градусов
- 9 июн
- Ватные ноги и шум в ушах: врач раскрыл неочевидные признаки теплового удара
- 8 июн
- Лучше теплый? Почему в аномальную жару не стоит принимать холодный душ
Читайте также
64%
Нашли ошибку?