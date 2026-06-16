Подросток в Уссурийске внезапно умер из-за курения вейпа

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 18 0

В Минздраве Приморья именно эту причину смерти считают наиболее вероятной.

Можно ли умереть после курения вейпа — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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13-летний подросток в Уссурийске умер, вероятно, из-за курения вейпа. К такому выводу пришли в Минздраве Приморья.

При этом, сообщается, что смерть несовершеннолетнего наступила быстро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно курение вейпов для мужчин и женщин. Врач-эндокринолог Мария Матвеева объяснила, что влияние вейпов на эндокринную систему человека и гормоны не зависит от короткого или длительного промежутка использования.

А наиболее опасны сладкие вкусы электронных сигарет, в них содержится большое количество токсичных веществ. Они встраиваются в различные процессы в организме человека и имитируют действие гормонов.

Более того, вейпинг вызывает более тяжелую зависимость, чем сигареты. Многие граждане при попытке бросить курение электронных сигарет сталкивались с сильными головными болями, неконтролируемой дрожью и резкими перепадами настроения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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