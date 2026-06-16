В Оренбургской области сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Установлено, что злоумышленник посредством интернет-мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его заданию осуществил сбор сведений об объектах критически важной инфраструктуры для последующей передачи украинской стороне в целях нанесения по ним ударов беспилотными летательными аппаратами», — уточнили в ведомстве.

Задержанный является гражданином России 2008 года рождения. Правоохранительными органами у него были изъяты средства связи. В этих устройствах найдены доказательства его пособничества украинской разведке и помощи противнику.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанному уже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ярославской области сотрудники ФСБ задержали жителя города Рыбинск, который планировал совершить теракт на железной дороге. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый был задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства на путях.

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