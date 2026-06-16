Поиски завершены: двух пропавших сестер нашли в Карелии

Пропавших в Карелии сестер волонтеры нашли живыми

Поиски двух пропавших сестер завершились в Петрозаводске. Добровольцы детского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили о том, что нашли девочек.

Волонтеры уточнили, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. По информации правоохранительных органов, криминальной составляющей в произошедшем нет.

Представители поискового отряда поблагодарили сотрудников МВД, добровольцев, всех участников поисковых мероприятий, а также журналистов за ответственное и деликатное освещение ситуации.

До этого, писал 5-tv.ru, стало известно, что две сестры, пропавшие в Петрозаводске, уже уходили из дома, о чем рассказывал их приемный отец. Он отмечал, что девочки могли по собственному желанию покинуть приемную семью, чтобы направиться к старшему брату. Мужчина заявлял, что юноша недавно вернулся из колонии и оказывал на девочек сильное влияние.

Как сообщал приемный отец, в день исчезновения дети находились дома и общались с психологом. Позже они попросились во двор, чтобы поиграть с мячом. После этого выяснилось, что сестры ушли без GPS-часов, которые использовались для связи с ними.

Мужчина также рассказывал, что девочки уже пропадали похожим образом за неделю до этого. Тогда выяснилось, что они сами ушли из дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.