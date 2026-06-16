Украинский Су-24 разбился в Хмельницкой области

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 90 0

Погибли летчик и штурман.

Крушение Су-24 на Украине: есть ли погибшие причина

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

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Украинский Су-24 разбился в Хмельницкой области. Об этом сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) Украины.

По имеющимся данным, погибли летчик и штурман.

Украинская сторона уточнила, что военный бомбардировщик разбился на западе страны. Обстоятельства ЧП пока не раскрывались.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, американский военный самолет упал на северо-западе США. Инцидент произошел поблизости от озера Римрок в местности с лесами. Поступала информация о том, что пилот смог катапультироваться. После этого его доставили в больницу для дальнейшего обследования. При этом падение лайнера привело к началу масштабного лесного пожара.

Также накануне в США разбился стратегический бомбардировщик В-52 после вылета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Уточняется, что инцидент произошел в 11:20 по местному времени (21:20 — мск) 15 июня. На месте падения самолета вспыхнул пожар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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