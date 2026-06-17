Трамп раскритиковал исключение России из «Большой восьмерки»

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Алена Куликова
Алена Куликова 52 0

Ранее глава Белого дома уже называл это «глупым поступком».

Трамп раскритиковал исключение России из Большой восьмерки

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в правильности решения об исключении России из формата «Большой восьмерки». Он это обсудил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщили РИА Новости.

По словам американского лидера, ранее группа крупнейших государств работала в формате G8, однако сейчас объединение существует как G7. Трамп отметил, что не уверен, было ли решение о выходе России из этого формата верным.

«Группа стран, которая раньше была „Большой восьмеркой“, теперь стала „Большой семеркой“. Не знаю, было ли это правильным решением…» — сказал глава Белого дома.

Трамп ранее заявлял, что исключение России из «Большой восьмерки» было «глупым поступком». По его словам, после этого страны G7 почти все свои встречи посвятили обсуждению Москвы.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала поведение Зеленского на G7.

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