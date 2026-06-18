При одном условии: худрук Бояков о прощении уехавших из России артистов

Худрук Бояков: уехавших из РФ артистов можно простить при искреннем раскаянии

Уехавших из России после начала СВО артистов можно простить, если они искренне раскаются. Об этом в интервью «Известиям» сказал художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков.

Объясняя свою позицию о покинувших страну артистах, он вспомнил стихотворение поэта Иосифа Бродского, посвященное поэтессе Анне Ахматовой. В нем литератор писал о том, что Бог сохраняет все, особенно если это слова прощения и любви.

«Если это будет настоящее покаяние, человек должен уметь прощать. Нет ничего выше слов прощения и любви. <…> Если слова прощения — это слова Бога, то мы должны быть готовы простить любого. Любого подонка можно простить, если он прошел через огонь покаяния», — уточнил Бояков.

Также он сказал о том, что за годы спецоперации появилось не так много произведений, отражающих сегодняшнюю действительность. Но это не значит, что в современной русской литературе нет выдающихся авторов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что знаменитости, которые покинули Россию, стремительно теряют карьеры, деньги и даже жилье.

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