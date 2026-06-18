Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочей поездки посетил группировку войск «Север». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

На командном пункте он провел совещание с руководством объединения и заслушал доклады о текущей ситуации в зоне боевых действий.

Кроме того, командующий группировкой «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров проинформировал министра о продвижении российских подразделений на линии боевого соприкосновения, а также доложил о тактике и активности противника.

По итогам визита Белоусов отметил военнослужащих, проявивших мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Отличившимся бойцам группировки «Север» были вручены ордена Мужества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские штурмовые группы продолжают активные наступательные действия в юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Южной» группировки войск освободили от украинских боевиков 98 зданий в населенном пункте. Также в Минобороны России заявили, что за сутки в районе Константиновки были уничтожены более 60 украинских боевиков и 17 автомобилей.

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