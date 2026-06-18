Российские бойцы освободили 98 зданий в Константиновке

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 7 0

Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили более 60 украинских боевиков и 17 автомобилей за сутки.

Как ВС России освобождают Константиновку ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Российские штурмовые группы продолжают активные наступательные действия в юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск освободили от украинских боевиков 98 зданий в населенном пункте.

Также в Минобороны России заявили, что за сутки в районе Константиновки были уничтожены более 60 украинских боевиков и 17 автомобилей. В ведомстве уточнили, что наступательные действия в юго-западной части населенного пункта продолжаются.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины, 24 февраля 2022 года. Тогда глава государства подчеркивал, что Вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

В свою очередь попытки по урегулированию конфликта путем дипломатии были проигнорированы киевским режимом, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили специальную военную операцию как «вторжение» и тем самым фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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