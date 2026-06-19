Рэпер Тимати хочет купить принадлежавший Майклу Джексону автомобиль Bugatti

Рэпер Тимати решил купить принадлежавший Майклу Джексону автомобиль Bugatti

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, выступающий под псевдонимом Тимати, заявил о своем желании купить автомобиль марки Bugatti, принадлежавший покойному певцу Майклу Джексону. Об этом он сообщил в личном блоге и даже попросил многочисленных подписчиков о помощи — самому до представителей звезды, видимо, не достучаться.

«Ребят, помогите связаться с командой Майкла Джексона. Хочу купить его «Бугатти», — написал Тимати.

В автопарке короля поп-музыки было много уникальных машин, мотоциклов и автобусов для туров, и современных, и раритетных. Наиболее известные экземпляры из его коллекции — Cadillac Fleetwood, который снимался в оскароносном фильме «Шофер мисс Дэйзи», шикарный Rolls-Royce Silver Seraph 1999 года, огромный Rolls-Royce — Silver Spur II Touring Limousine 1990 года, а также автобус Neoplan, созданный в 1997 году по спецзаказу — с креслами из первого класса салона аэробуса, кожаными диванами, отделкой из гранита, плоскими телевизорами, душем и туалетом в золоте.

Пост Тимати. Фото: Instagram*/timatiofficial

Почему в списках лучших машин Джексона нет Bugatti? Почему Тимати нужен именно этот автомобиль? Потому что это троллинг — на самом деле он просто смеется над Асхабом Тамаевым, который якобы приобрел Bugatti у знаменитого футболиста Криштиану Роналду. А еще получил подписанную футболку, мяч и фирменные часы с гравировкой. Тамаев — российский блогер и боец, известный под прозвищем «Чеченский Халк». Накануне он показал свои сокровища в соцсетях и рассказал связанную с ним историю.

По словам Тамаева, он мечтал купить машину у легендарного португальца как у «самой медийной личности в мире», ведь его Bugatti — это уже не просто четыре колеса, а символ величия. Блогер написал Роналду лично в соцсетях и предложил за авто «любые деньги». И призвал сделать то же своих подписчиков. Тогда спортсмен ответил, попросив остановить спам и пригрозив блокировкой. Тамаев утверждает, что после этого удалось все-таки договориться, и он получил желаемое за девять миллионов долларов (более 660 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Но даже когда блогер опубликовал «распаковку» Bugatti от Роналду, многие ему не поверили. Судя по всему, Тимати тоже.

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