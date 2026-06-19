Рапирист Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы‑2026

На счету российских спортсменов уже три медали.
Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев
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Российский рапирист Антон Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы, который проходит в Антони (Франция).
Серебряный призер Олимпиады‑2020 в Токио дошел до полуфинала турнира, где уступил французу Рафаэлю Сафину со счетом 11:15 и завершил турнир с бронзовой наградой.
Соревнования закончатся в воскресенье, 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
На счету российских спортсменов три медали на чемпионате Европы. Ранее серебряную награду завоевала саблистка Яна Егорян, бронзовую — рапиристка Владислава Пенюшкина.
Накануне, 2 июня, Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях с национальной символикой. Без ограничений фехтовальщики смогут выступать, начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.
Как ранее писал 5-tv.ru, Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность допуска российских и белорусских фигуристов к международным турнирам.
Кроме того, в начале июня сборная России по синхронному плаванию завоевала все золотые медали на юношеском чемпионате Европе в Люксембурге. Россиянки стали абсолютными чемпионками, выиграв семь дисциплин из семи и командный кубок.
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