В хостеле в Мытищах произошел пожар — пострадали четыре человека

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 47 0

В здании находилось 500 человек.

Что известно о пожаре в хостеле в Мытищах

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В хостеле в подмосковных Мытищах произошел пожар, пострадали четыре человека

Крупный пожар произошел в шестиэтажном хостеле на Липкинском шоссе в Мытищах. Об этом сообщила ГКУ МО «Мособлпожспас» в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, звонок в службу спасения поступил в 5:35 утра. Очаг возгорания располагался на втором этаже. К месту происшествия сразу были отправлены бригады пожарной службы. На момент прибытия первых подразделений в здании сгорели две комнаты, где, вероятнее всего, и вспыхнул огонь.

В хостеле на 900 койко-мест на момент пожара находилось 500 человек. Все жильцы были эвакуированы. В результате инцидента пострадали четыре человека. Приехавшие на место происшествия медики оказали им всю необходимую помощь. После они были госпитализированы в одну из местных больниц.

В ведомстве добавили, что возгорание на площади 30 квадратных метров полностью ликвидировали. К тушению были привлечены 64 человека и 22 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на востоке Москвы полностью сгорел хостел. Еще до прибытия пожарных здание покинули порядка 600 человек. Очаг возгорания был на втором этаже в одной из комнат. Пламя охватило свыше 300 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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