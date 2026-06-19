В Харькове изучали передающиеся людям заболевания с пандемическим потенциалом

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Среди исследуемых были высокопатогенный грипп птиц, африканская и классическая чума свиней, а также болезнь Ньюкасла.

Какие опасные инфекции и заболевания изучают на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тяжелые инфекционные заболевания животных, способные передаваться человеку и наносить ущерб сельскому хозяйству, изучались в харьковском Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины. Эти данные главы национальной разведки США Тулси Габбард прокомментировали в Войсках радиационной, химической и биологической защиты России (РХБЗ) ВС РФ во время брифинга Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в перечень инфекций, которые изучал харьковский институт, входили болезни с высоким уровнем опасности для людей и аграрной отрасли.

Среди таких заболеваний были высокопатогенный грипп птиц, африканская и классическая чума свиней, а также болезнь Ньюкасла (вирусное заболевание птиц, преимущественно отряда куриных. — Прим. ред.). В РХБЗ ВС России отметили, что эти инфекции обладают пандемическим потенциалом.

Также в ведомстве подчеркнули, что изучение таких заболеваний требует особого внимания из-за риска их распространения и возможных последствий для продовольственной безопасности.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, офис директора национальной разведки США опубликовал материалы, в которых сообщалось о многолетнем финансировании более 120 биологических лабораторий. Эти исследовательские учреждения действовали более чем в 30 странах, в том числе и на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

14:18
Силы ПВО России сбили 37 дронов ВСУ, летящих на Москву
14:00
Спас друга и пропал: в Ингушетии ищут школьника, которого унесло сильным течением реки
13:47
Песков: Россия открыта к контактам с Европой без ультиматумов
13:39
Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых
13:36
В Харькове изучали передающиеся людям заболевания с пандемическим потенциалом
13:32
Документы нацразведки США подтверждают нарушение Киевом Конвенции о биооружии

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
Собака странно себя ведет? Ветеринар назвал шесть признаков деменции у питомца
Тайна взгляда: ученые связали «косящий» глаз Венеры Боттичелли с опухолью мозга
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео