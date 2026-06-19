Израиль может потерять поддержку США из-за нападок на меморандум с Ираном

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

При этом безопасность Тель-Авива зависит от американского финансирования.

Какие сейчас отношения между США и Израилем

Фото: www.globallookpress.com/Nir Alon

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Американист Дудаков: израильские лоббисты в США рискуют потерять поддержку

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал израильское правительство из-за его публичных нападок на соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Как сообщает издание EADaily со ссылкой на анализ американиста Малека Дудакова, все это ведет к тому, что израильские лоббисты в США могут потерять поддержку республиканского крыла.

На пресс-конференции в Белом доме Вэнс напомнил правительству Израиля, которое не принимало участие в ирано-американских переговорах, о полной зависимости израильской безопасности от американского финансирования. Политик подчеркнул, что портить отношения с ключевым партнером — неразумный шаг.

«Если бы я был в кабинете израильского правительства, я, возможно, не нападал на единственного могущественного союзника, которого у меня где-либо осталось во всем мире. Кроме того, за последние три месяца две трети оборонительного оружия, защищавшего вашу родину, были построены американскими руками и оплачены американскими налоговыми долларами», — заявил Вэнс.

Как заявил аналитик Малек Дудаков, отношение американского общества к политике Тель-Авива стремительно ухудшается. Впервые большинство жителей США воспринимают действия Израиля негативно, что становится важным фактором на выборах в Конгресс.

Эксперт подчеркнул, что Дональд Трамп вполне может стать последним произраильским президентом США. Самому же премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, которому грозит потеря власти на выборах в октябре, американист посоветовал не портить отношения с Белым домом, ведь в будущем ему еще может понадобиться просить политическое убежище во Флориде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лоббисты Израиля требуют отмены меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и угрожают последствиями.

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