Американист Дудаков: сделка США и Ирана ополчила еврейское лобби против Трампа

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Противники соглашения требуют отменить его и грозят серьезными последствиями в случае несогласия Вашингтона.

Как еврейское лобби отреагировало на сделку США и Ирана

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

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Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном вызвал бурную реакцию американских лоббистов Израиля. У них не получилось сорвать перемирие, так что теперь остается только громко требовать отказа от него в следующие 60 дней и угрожать последствиями. Такое мнение высказал американист Малек Дудаков, его слова приводятся в материале EADaily.

В числе выступающих против сделки лоббистов Бен Шапиро, который назвал ее «катастрофой» для Америки, а также Марк Левин — он призывает сразу нарушать условия сделки и продолжать давить на Иран. Ястребы (сторонники эскалации. — Прим. ред.) в Конгрессе заявляют, что итоги войны с Ираном стали «худшей внешнеполитической ошибкой последних десятилетий».

Бывшая сторонница президента США Дональда Трампа Никки Хейли считает деньги, которые Штаты и их союзники потратят на восстановление уничтоженных объектов в Иране. Что же касается официального Тель-Авива, ему приходится молчать. Хоть сделку и заключали в обход его интересов, отношения с Вашингтоном портить не хочется. Дудаков полагает, что израильский премьер-министр критикует Трампа через своих лоббистов в США.

Однако лоббисты и сами страдают от своей позиции, искренняя она или навязанная Нетаньяху. От Шапиро уходит аудитория, он увольняет одного за другим сотрудников своего портала Daily Wire. А ястребы из Конгресса теряют свои позиции из-за скачка цен на топливо в США, спровоцированного конфликтом с Ираном. Некоторые из них с треском проваливаются на праймериз в разных штатах.

В ближайшие 60 дней сторонники войны продолжат давить на Белый дом, они будут представлять любой дальнейший шаг администрации в дурном свете. Например, размораживание активов будет выставлено как капитуляция США. Спор приближается к точке кипения, ведь ястребы не остановятся, а для Трампа пойти у них на поводу — значит подписывать себе смертный приговор в канун выборов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в МИД России прокомментировали меморандум о взаимопонимании между США и Ираном.

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