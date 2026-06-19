МИД Ирана назвал условия для продолжения переговоров с США

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Исламская республика ждет от Вашингтона выполнения обещаний.

Когда начнутся переговоры США и Ирана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Дипломат Ирана Багаи: переговоры с США начнутся после реализации меморандума

Проведение переговоров между Ираном и США по ядерной тематике напрямую зависит от выполнения Вашингтоном ряда ключевых положений недавнего меморандума. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Согласно меморандуму, начало переговоров об окончательной договоренности зависит от начала выполнения положений, содержащихся в первом, четвертом, пятом, десятом и одиннадцатом пунктах меморандума», — пояснил Исмаил Багаи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и прекращении военных действий, который состоит из 14 пунктов. Он был согласован и подписан в электронном виде. Документ уже вступил в силу.

Президент США Дональд Трамп назвал сделку «очень мощной» и подчеркнул, что она гарантирует недопущение ядерного оружия у Ирана. При этом в Тегеране отметили, что это только первый шаг, и переговоры о финальном соглашении начнутся только через 60 дней после его подписания.

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