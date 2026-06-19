Трамп допустил проведение на Кубе операции по аналогии с Венесуэлой
Американский лидер подчеркнул роль госсекретаря США Марко Рубио в выработке политики в отношении кубинской стороны.
Фото: Reuters/Norlys Pere
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность применения силового сценария в отношении Кубы по аналогии с Венесуэлой. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами Axios.
Отвечая на прямой вопрос о вероятности подобной операции, глава Белого дома подчеркнул, что такой вариант «возможен», добавив, что полностью его не исключает.
По словам Трампа, Куба и Венесуэла находятся значительно ближе к американской территории, чем ряд других стран, включая Иран, что, по его мнению, влияет на стратегические расчеты.
«Возможно. Это возможно», — заявил он, комментируя перспективу операции.
Отдельно Трамп отметил участие госсекретаря США Марко Рубио в формировании политики Вашингтона в отношении Кубы. По его словам, Рубио активно вовлечен в обсуждение и разработку соответствующих решений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что руководство США считает Кубу угрозой национальной безопасности страны.
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