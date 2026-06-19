Трамп допустил проведение на Кубе операции по аналогии с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность применения силового сценария в отношении Кубы по аналогии с Венесуэлой. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами Axios.

Отвечая на прямой вопрос о вероятности подобной операции, глава Белого дома подчеркнул, что такой вариант «возможен», добавив, что полностью его не исключает.

По словам Трампа, Куба и Венесуэла находятся значительно ближе к американской территории, чем ряд других стран, включая Иран, что, по его мнению, влияет на стратегические расчеты.

«Возможно. Это возможно», — заявил он, комментируя перспективу операции.

Отдельно Трамп отметил участие госсекретаря США Марко Рубио в формировании политики Вашингтона в отношении Кубы. По его словам, Рубио активно вовлечен в обсуждение и разработку соответствующих решений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что руководство США считает Кубу угрозой национальной безопасности страны.

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