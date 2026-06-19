«Расклеивали объявления»: Коржевская вспомнила, как в детстве искала брата

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 36 0

Режиссер призналась, что личная история неожиданно отозвалась в киноистории.

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

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Режиссер Коржевская вспомнила, как в детстве искала потерявшегося брата

Режиссер Вероника Коржевская вспомнила, как в детстве искала своего потерявшегося брата. Воспоминанием она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере своего фильма «Где ты?».

«Знаете, я сама терялась в детстве, и терялся мой брат. Я очень хорошо помню, как мы его искали в маленьком городе, расклеивали объявления», — вспомнила Вероника.

Размышляя об этом эпизоде, режиссер связала его с тематикой своего фильма. В центре сюжета — семейная пара, чья жизнь резко меняется после исчезновения трехмесячного ребенка. Проходит шесть лет: героиня Анна стремится оставить прошлое позади и начать все заново, тогда как ее супруг Максим, врач-анестезиолог, не прекращает поиски.

Коржевская призналась, что личные переживания могли отразиться на выборе темы, однако ключевым для нее стал именно драматургический конфликт. Ее интересовала ситуация, в которой невозможно найти примирение, но необходимо продолжать жить. Режиссер подчеркнула, что хотела показать, как люди справляются с травмой и внутренним разломом в условиях общего социального напряжения и разобщенности.

«Мне хотелось бы пожелать каждому никогда не терять надежду в своей жизни, и поэтому символом нашего фильма является маяк и фонарик, светлячок. <…> И мы хотим в день начала проката зажечь все фонари в Москве в честь детей, которые пропали. И в честь тех волонтеров, которые ищут пропавших детей и людей», — отметила Вероника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогер Карина Кросс вспомнила, как в детстве потерялась в московском Парке Горького. Пока девочка была увлечена своим занятием, ее искали родственники. В итоге бабушка, дедушка и мама нашли Карину, и все закончилось хорошо.

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