«Болевой порог превышен»: почему Польша лишила Зеленского ордена Белого орла

Навроцкий: действия киевского режима превысили болевой порог польского народа

Действия киевского режима превысили «болевой порог гордого польского народа», поэтому Владимир Зеленский был лишен ордена Белого орла. Об этом сообщил президент Польши Кароль Навроцкий, его слова приводит телеканал TVP World.

«Мы гордый польский народ, и у нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и союзников. И этот болевой порог был превышен, и поэтому я забрал орден Белого орла у президента Зеленского», — заявил глава государства.

Навроцкий высказался на фоне кризиса в отношениях между Киевом и Варшавой из-за исторической политики. Накануне президент Польши лишил Зеленского награды из-за того, что в мае в Киеве присвоили одной из частей ВСУ имя «Героев УПА»* (Украинской повстанческой армии* — Прим.ред.). Такое решение вызвало недовольство у руководства Польши.

Зеленский удостоился ордена в 2023 году, когда Польшей руководил Анджей Дуда. Кроме того, от награды отказались трое бывших президентов Украины, а глава МИД этой страны и ряд других политических деятелей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский отправил орден Белого орла Навроцкому по почте.

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