Загадать желание под алыми парусами: самый волшебный выпускной страны ждет выпускников 27 июня

Сегодня стартовал важный этап для миллионов российских семей. Начался прием документов в высшие и средние учебные заведения. И стоит сразу отметить главное новшество этого года. Подать заявление можно по старинке — лично и по почте, но с этого года — через «Госуслуги», где заработал соответствующий суперсервис. Личные кабинеты на сайтах самих университетов, как это было в прежние годы, больше не работают. Раньше каждый вуз задавал свои требования, ставил свои сроки, были свои сбои. Получалось лоскутное одеяло. Теперь — «одно окно», цифровое окно во взрослую жизнь школьника. Правила при этом прежние — можно выбрать пять вузов и по 5 специальностей в каждом.

Главное — определиться для себя, что на первом месте, на втором и так далее. Расставить приоритеты. Тоже вполне себе уже взрослая задача.

Символом перехода на этот новый этап ответственности, новый этап возможностей является, конечно, выпускной, и по всей стране идет подготовка к школьным праздникам, но самый масштабный, самый красивый, в общем, главный российский выпускной сейчас готовится в Санкт-Петербурге.

Праздник «Алые Паруса» ровно через неделю закружит всех в калейдоскопе красок и звуков, трансляция на Пятом канале, не забываем, начало в 22:00 27-го июня. Сцена на Дворцовой площади стоит, свет и пиротехника настроены, бриг «Россия» под Алыми Парусами ждет своего часа. И вот мы о чем подумали: мы привыкли говорить, что выпускники — это наше будущее.

Это так, да, но праздник в Петербурге был возрожден в 2005-м благодаря Акционерному Банку «РОССИЯ», Правительству Петербурга и Пятому каналу. И за эти годы школьники первых «выпусков» под «Алыми Парусами» стали нашим «настоящим».

Загадав желание в самую волшебную белую ночь, они проложили курс своей жизни и делают «Россию страной возможностей». Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко о том, как мечты воплощаются в реальность, и, конечно, о секретах праздника в этом году.

Когда в небе — сотни тысяч разноцветных огней… На набережной сердца десятков тысяч тех, кто на пороге новой жизни, бьются в унисон… И миллионы глаз устремлены на алые паруса белоснежного брига. Один незабываемый миг для каждого выпускника страны.

И на него работают тысячи профессионалов целый год, чтобы этот миг был идеальным. Задача — удивить и вдохновить. А значит, каждый год делать праздник еще красивее, ярче, масштабнее!

Это огромный парус, и сейчас его будут поднимать прямо на крышу сценического комплекса. Так мультимедийные экраны на высоте больше 22 метра тоже станут частью декораций.

В разные годы на Дворцовой площади приземлялась летающая тарелка, раскидывало огромные семейные ветви древо поколений, прямо у сцены били фонтаны и артисты танцевали в бассейнах… В этом году все будет, конечно, по-другому. Неповторимо, феерически, колоссально.

«В нашей сцене есть „парус“, есть мачта. Есть даже целый вокзал, а за вокзалом находится депо. Кроме этого есть матрешка и, конечно же, часть, которую мы называем сценой», — отмечает технический директор концертной части праздника «Алые паруса» Алексей Булгаков.

Все вместе — портал в будущее, поражающий своими размерами: 75 метров в ширину, больше 30 в высоту.

«Поезд будет выезжать, корабли будут перемещаться, корабль будет находиться в процессе как бы постройки, окруженный верфью, перемещаясь по сцене», — говорит художник-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса» Николай Орлов.

Свои алые паруса уже расправил и бриг «Россия». Команда отрабатывает маршрут — от Сенатской площади через разведенный Дворцовый мост с фирменным разворотом напротив Зимней канавки.

Чтобы понять, насколько сложны все эти маневры, достаточно просто постоять на капитанском мостике. Видимость ограничена даже с убранными парусами. Остается доверять только приборам и команде. А все должно быть выверено до секунды. Вот для этого и нужны репетиции.

«Есть, конечно, ощущение, что причастен к чему-то такому глобальному, потому что наш праздник знаменит во всем мире», — отмечает капитан брига «Россия» Олег Николаев.

И это действительно так. Последние годы петербургские алые паруса уверенно собирают международные профильные награды. Трансляцию праздника смотрят далеко за пределами России. И попасть сюда мечтают многие иностранные школьники. К этой поистине всемирной славе праздник всех выпускников «Алые паруса» шел десятилетиями. Впервые его провели 27 июня 1968-го — это было первое такое событие не только в Ленинграде, но и в СССР! В 79-м традиция прервалась. А возродили ее уже в 2005-м по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

С тех пор каждый год это не просто шоу, красивый праздник или концерт. Это всегда — напутствие — от взрослых тем, кто делает первый шаг в эту самую взрослую жизнь.

«На площадь каждый год приходит новое поколение… И вот с какой эмоцией они идут в этот день, что ты им дашь там — на Дворцовой, в телевизионном эфире — это ведь все туда — именно для того, чтобы люди понимали, что они сами творцы своей жизни», — заметил художественный руководитель и главный режиссер концертной части праздника выпускников «Алые паруса» Феликс Михайлов.

У каждых «Алых парусов» есть центральная тема — семья, история, единство, будущее. Ведь каждый выпускник и будет формировать страну. В 2006-м Дария Ваулина на Дворцовой загадала добиться успеха в науке.

И реализовала свои возможности. Сегодня она — разрабатывает препараты для ядерной медицины.

«Ты понимаешь, то, что ты делаешь — это для человека. С учетом того, что в младших классах я хотела быть врачом, я думаю, что все как-то взаимосвязано, и вот эта тяга к человеку была в принципе для меня важна», — говорит заведующая циклотронным радиохимическим блоком института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН Дария Ваулина.

Никита Левковский шагнул во взрослую жизнь на Дворцовой 2015-го — стал врачом, помогает маленьким пациентам с онкологическими заболеваниями до и после трансплантации костного мозга.

«Это одна из тех областей медицины, которая стоит в авангарде. Здесь всегда происходят самые передовые и самые новые исследования, и быть частью этого… Невероятно», — отмечает педиатр НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой Никита Левковский.

Никита Митряев тоже исполнил свою школьную мечту и теперь служит в МЧС.

«Тогда я был маленьким мальчиком, который ничего не понимал, и когда начал заниматься пожарным делом, я начал взрослеть все больше и больше. Это служба Отечеству, которая незаменима», — делится лейтенант внутренней службы МЧС Никита Митряев.

Эти молодые люди и миллионы таких, как они — и есть Россия! Ключевая тема праздника в этом году — Мечта! Та, которая зарождается еще в детстве и сопровождает человека на всем жизненном пути.

«Мы говорим о единстве народов России, мы говорим о том, что в каждом городке России есть эти мечтатели, и каждый город может быть этим городом Мечтателей. Кто-то танцует, кто-то уходит в кулинарию, кто-то путешествует — главное идти за своей мечтой! Воплощать ее», — заметил режиссер-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса» Татьяна Трошнева.

Вот и мечтать на «Алых парусах» будет вся страна! С выпускниками свяжутся жители других регионов, представители разных профессий. Вчерашние школьники станут не просто зрителями, а соавторами происходящего. А со сцены их поздравят звезды: Люся Чеботина, Юлия Пересильд, певица Елка, семейный дуэт Алены Свиридовой и ее сына Григория Мирошниченко, Татьяна Куртукова.

И это — далеко не полный список артистов. На Дворцовой площади встретятся целые поколения! К слову, и участников праздника в этом году будет еще больше. Некоторые даже впервые увидят бриг с нового ракурса.

«Мы сделали новую просмотровую зону — Троицкий мост, который традиционно был закрыт для выпускников. В этом году будет частично им доступен, и, мы надеемся, достаточно большое количество выпускников посмотрит это шоу с совершенно новой необычной локации», — рассказывает директор по логистике и безопасности проекта «Алые паруса» Дмитрий Минков.

Впрочем, с любой точки это будет незабываемо! До вечера, когда выпускники — под залпы салютов и фейерверков, в сопровождении алых парусов — загадают свои заветные желания и отправятся в самостоятельное плавание — осталась неделя.

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