Связь с командным пунктом обеспечивается оптоволоконным соединением и спутниковыми антеннами.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчеты буксируемых гаубиц М-46 6-й гвардейской армии группировки «Север» уничтожили пункты управления БПЛА, артиллерию и живую силу ВСУ в Харьковской области.
Войска группировки «Север» создают полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, ежедневно продвигаясь вперед и оттесняя противника от границы.
Артиллерия группировки «Север» круглосуточно уничтожает противника, используя буксируемую, самоходную артиллерию и РСЗО. В сотрудничестве с БПЛА они поражают замаскированные огневые точки, склады боеприпасов и ГСМ ВСУ.
Расчеты готовы к бою в любых условиях, поражая цели первым выстрелом. Выполнение задач не зависит от погоды, а координаты целей оперативно передаются командованию.
Недавно гаубицы М-46 уничтожили личный состав ВСУ, пункты управления БПЛА и артиллерию на расстоянии 18 км.
Уничтожение укреплений ВСУ помогает штурмовым подразделениям наступать. Связь с командным пунктом обеспечивается оптоволоконным соединением и спутниковыми антеннами.
Точность, скорость и выучка артиллеристов срывают планы противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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