Эксперты ООН признали действия Израиля в секторе Газа геноцидом

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Во время операции ЦАХАЛ на данной территории погибли почти 20 тысяч детей и подростков.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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В ООН признали действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Почти 20 тысяч детей и подростков погибли в секторе Газа во время операций ЦАХАЛ. Действия Израиля эксперты Организации Объединенных Наций признали геноцидом. По последним данным, сейчас в анклаве более миллиона детей страдают от психологических последствий войны. Многие лишились родителей. При этом почти все население не имеет доступа к медицинской помощи и образованию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе на неограниченный срок. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не намерен отступать, чтобы обеспечить защиту израильских населенных пунктов. Позиция доведена до президента США Дональда Трампа и главы Пентагона.

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