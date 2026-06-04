В Санкт-Петербурге появится уникальный разводной мост с пролетом 65 метров

Это будет второе подобное сооружение в городе за последние 40 лет.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Новиков: новый разводной мост ШМСД через Неву будет уникальным
Новый разводной мост через Неву в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) станет уникальным сооружением для Санкт-Петербурга. Об этом рассказал председатель совета директоров ООО «Широтная Магистраль Северной Столицы» Антон Новиков «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, появление новой переправы всегда много значит для города. Особенность этого проекта — разводной пролет длиной 65 метров, что делает сооружение заметным инженерным объектом.
«Новый мостовой переход в Петербурге — это всегда праздник для жителей. Я, как петербуржец, тоже всегда радуюсь новым мостам. И этот мост, в каком-то смысле, уникален, поскольку он имеет разводной пролет в 65 метров — это достаточно большой пролет разводного моста», — пояснил Новиков.
Новое инженерное сооружение построят рядом с Финляндским железнодорожным мостом. При этом, как отметил Новиков, новая постройка не будет закрывать его и должна максимально вписаться в архитектурный облик Санкт-Петербурга.
Это будет второе подобное сооружение в городе за последние 40 лет. Первым стал Большой Смоленский мост, строительство которого продолжается неподалеку.
Также Новиков подчеркнул, что ШМСД поможет снизить нагрузку на улично-дорожную сеть Петербурга. Она свяжет восточные и южные районы города и обеспечит между ними непрерывное транспортное сообщение.
«ШМСД существенным образом разгрузит улично-дорожную сеть Петербурга, соединит восточный и южный районы, и обеспечит безостановочную транспортную связь между ними», — заявил Новиков.
На участке также планируют внедрить безбарьерную систему оплаты проезда. Автомобилисты с транспондером смогут оплачивать проезд автоматически. Если устройства не будет, то система зафиксирует машину по номеру, а водитель сможет оплатить счет через личный кабинет.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
В деловой программе форума заявлено более 150 мероприятий. Среди них сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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