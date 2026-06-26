МИД РФ: США не предоставляют данные об усыновленных детях из России

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Вашингтон ссылается на защиту персональных данных.

США скрывают данные об усыновленных из России де

Фото: 5-tv.ru

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Соединенные Штаты не предоставляют России данные об усыновленных ранее детях. Об этом РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума экономического форума (ПМЭФ) сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Во время процедуры усыновления родители были проинформированы о регулярной отчетности о жизни детей за рубежом. Однако Россия так и не получила эти сведения.

По словам Григория Лукьянцева, Вашингтон ссылается на необходимость защиты персональных данных граждан США. Эта ситуация сохраняется уже довольно длительное время.

Кроме того, отсутствие ответа на соответствующий запрос российской стороны объясняют еще и тем, что в каждом штате США на этот счет действует свой закон. Что, следовательно, усложняет ситуацию.

Григорий Лукьянцев также напомнил, что в РФ 13 лет назад, 1 января 2013 года, ввели закон, запрещающий гражданам США усыновлять детей из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как брошенный в метро Нью-Йорка младенец обрел семью.

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