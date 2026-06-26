Трехлетнюю девочку до смерти заели вши в заваленной мусором квартире

New York Post: в заваленной мусором квартире Нью-Йорка вши заели ребенка

Антисанитария стала причиной смерти трехлетней девочки в США. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным издания, погибшая жила в квартире, которая полностью была завалена мусором. Кроме родителей, вместе с девочкой проживали еще четыре ребенка. После инцидента несовершеннолетних забрали из семьи в приют. Жилище, где скончалась малышка, признали непригодным для жизни.

Судмедэксперт рассказал, что в ходе осмотра на теле погибшей было обнаружено огромное количество вшей. Паразиты, как показали исследования, вызвали у ребенка анемию, которая впоследствии привела к поражению сердца и внутренних органов.

Кроме того, у девочки были сильно разрушены зубы. Это свидетельствовало о длительном отсутствии должного ухода за несовершеннолетней. Также при вскрытии в организме ребенка выявили наличие препарата, который принимают против гипертонии.

По факту смерти ребенка родителей привлекли к ответственности. Суд назначил им наказание в виде четырех лет лишения свободы. Помимо этого, им запрещено общаться с остальными детьми до 2038 года.

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