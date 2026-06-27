Прокуратура показала сарай, где удерживали 11-летнего мальчика в Приморье

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Алена Куликова
Алена Куликова 20 0

На суде подозреваемые заявили, что хотели наказать ребенка за его поведение.

Мальчика 11 лет похитили и удерживали в Приморье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Прокуратура Приморского края в мессенджере МАКС опубликовала фотографии сарая, где удерживали 11-летнего мальчика после похищения. Инцидент произошел 24 июня.

текстФото: Прокуратура Приморского края

По данным надзорного ведомства, за несколько дней до этого подростки уже запирали ребенка в том же помещении, однако тогда он никому не сообщил о случившемся.

После похищения мальчику удалось самостоятельно освободиться, добраться до дома и рассказать матери о произошедшем. На суде подозреваемые заявили, что хотели наказать ребенка за его поведение. Все фигуранты признали вину, прокуратура проводит проверку.

Один из подозреваемых уже заключен под стражу, вопрос о мере пресечения для остальных решается.

По версии следствия, 24 июня трое молодых людей 16 и 17 лет насильно посадили мальчика в автомобиль, связали его и отвезли в сарай, откуда ребенок впоследствии смог выбраться самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что происшествие произошло в городе Артем в Приморском крае.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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